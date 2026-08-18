Najel na nohu chodci a ujel. Třinečtí policisté hledají neukázněného řidičePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Najel na nohu chodci a ujel. Třinečtí policisté hledají neukázněného řidiče
Psí park, vítězný projekt letošního ročníku participativního rozpočtu Nápady pro Opavu, vznikne jinde, než...
Karviná nechá na střechy školní kuchyně Základní školy Borovského a Mateřské školy Olbrachtova nainstalovat...
Silné bouřky a déšť zaměstnaly v pondělí odpoledne hasiče v Moravskoslezském kraji. Mezi pátou a půl...
Kostel Panny Marie Frýdecké v polském Trzycatku, který se nachází jen několik stovek metrů od...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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