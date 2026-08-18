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Najel na nohu chodci a ujel. Třinečtí policisté hledají neukázněného řidiče

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Policisté hledají řidiče, který měl ve středu 12. srpna najet na nohu chodci a následně z místa nehody ujet. Jakékoliv informace mohou svědci dopravní nehody poskytnou policistům dopravního inspektorátu Frýdek-Místek nebo na lince 158.
Najel na nohu chodci a ujel. Třinečtí policisté hledají neukázněného řidiče

Najel na nohu chodci a ujel. Třinečtí policisté hledají neukázněného řidiče

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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