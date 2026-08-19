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Procházkové okruhy i naučné stezky. Frýdecký les se promění na lesopark

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Frýdecko-místecká radnice postupně proměňuje Frýdecký les v lesopark. Ten nabídne návštěvníkům několik nových okruhů nebo interaktivní stezky pro děti. První část úprav by měla být dokončena už letos v září.
Procházkové okruhy i interaktivní stezky. Frýdecký les se promění na lesopark

Procházkové okruhy i interaktivní stezky. Frýdecký les se promění na lesopark

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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