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Jihočeské divadlo propustí zpěváky, herce i vrátné. Chce úspornější provoz

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Jihočeské divadlo v rámci reorganizace kvůli úsporám propustí 13 zaměstnanců. Provoz divadla podle ředitelky Martiny Schlegelové ohrožený nebude. Instituce se přitom již delší dobu potýká i s dalšími problémy. Jedním z největších je nedostatek prostor pro velké operní a baletní inscenace.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Elmira Talířová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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