Stylistka varuje české seniorky: tyhle kalhoty hned odložte. Vizuálně přidávají 5 kg v bocích

Na váze se nezmění ani gram, a v zrcadle přesto přibude objem. U kalhot za to můžou detaily, kterých si v obchodě málokdo všimne. Zvlášť v oblasti boků, kde se sejde hned několik nástrah najednou.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Začněte u kapes
Zadní kapsy působí jako nevinná ozdoba. Je to ale kus látky navíc přesně tam, kde ho většina žen nechce mít. A když se do nich denně ukládá mobil, klíče a peněženka, objemu ještě přibude.
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Roli hraje i jejich posazení. Kapsy umístěné nízko stáhnou pozornost dolů a linii boků opticky sníží. Stejně nešikovně fungují nápadné ozdoby, výrazné prošívání nebo kontrastní vodorovné švy v této partii.
Foto: Shutterstock.com Lesklá látka dělá zvětšovací sklo
Satén, koženka, samet a levný lesklý polyester mají jednu společnou vlastnost. Odrážejí světlo, a tím podtrhnou každou linii pod sebou. Podle stylistů dokáže lesklý povrch na oko přidat i konfekční velikost či dvě.
Matné tkaniny se chovají opačně. Hustší bavlna, len nebo pevnější viskóza drží tvar, nikde se nelesknou a boky nechají v klidu.
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Velmi jemný, hladký a hodně pružný materiál se na těle chová jako druhá kůže. Obkreslí spodní prádlo, švy i přechod mezi stehny a hýžděmi.
Typickým příkladem jsou legíny a hodně upnuté skinny kalhoty. Napjatá látka na nich ukáže i takové nerovnosti, které postava ve skutečnosti nemá.
Foto: Unsplash.com Bokovky boky rozšíří nejvíc
Největší podíl na tom, jak boky vypadají, má výška pasu. Snížená linie setře rozdíl mezi pasem a boky, takže střed těla splyne do jedné široké plochy. Nohy pak opticky začínají níž a celá spodní polovina působí těžkopádněji.
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„Největší chybou žen po padesátce je ztráta pasu. Jakmile oblečení nemá jasně definovaný tvar, postava splývá a působí těžkopádně,“ uvedla pro Facestar módní stylistka Barbora Vosiková.
Co obléct místo toho
Pas by měl sahat nad linii boků, klidně až do úrovně pupíku. Nohavice rovná nebo jemně rozšířená spadne od boků plynule dolů a spodní polovinu těla spojí do jedné linie. Látka pevnější a matná, aby držela tvar.
Dobře funguje jednobarevné provedení v tmavším odstínu a boty sladěné do podobného tónu. Košili nebo halenku stačí zastrčit jen vpředu, aby byl pas aspoň naznačen.
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Pozor ale na opačný extrém. Extrémně široké a beztvaré modely postavu rozředí a tvar jí nedají žádný. Nejlépe vypadá střed mezi obepnutou nohavicí a hromadou látky.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.vlasta.cz/krasa/kalhoty-s-nizkym-pasem-pridaji-kila-saten-samet/, https://www.iglanc.cz/inspirace/jake-kalhoty-se-nosi-na-velky-zadek-zestihlujici-tipy/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/kalhoty-strih-zena-60/, https://www.kondice.cz/beauty-a-vzhled/siroke-kalhoty-vetsi-brisko-a-boky-jak-je-nosit/, https://www.facestar.cz/zrcadlo-nelze-ale-vas-satnik-ano-mezi-pet-modnich-pasti-kvuli-kterym-po-padesatce-zbytecne-starnete-patri-syntetika-a-sukne-pro-tety/