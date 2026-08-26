Ani máslo, ani margarín. Češi letos přešli na 1 tuk, který se nepřepaluje a hodí se na pečení i smažení

Máslo i margarín patří do většiny českých domácností. Letos ale v kuchyních sílí zájem o třetí tuk, který zvládne rozpálenou pánev i troubu, aniž by po kuchyni táhl štiplavý dým ze spáleniny. Řeč je o přepuštěném másle, kterému se říká ghí. Proč se k němu Češi vrací a co s ním v kuchyni svedete?
Tuk, na který letos sázejí čím dál častěji
Přepuštěné máslo není žádná novinka. Přepouštěly ho už naše babičky, které neměly ledničky a potřebovaly, aby jim tuk vydržel co nejdéle. Dnes se ghí vrací ve velkém. Statistiky nákupů českých domácností ukazují, že přepuštěné máslo si mezi tuky získává čím dál víc příznivců. Jde to ruku v ruce s tím, že u tuků dnes lidé sledují hlavně to, odkud surovina pochází, jak je zpracovaná a jestli nemá zbytečně dlouhé složení.
Ghí vzniká z obyčejného kravského másla. To se pomalu zahřívá tak dlouho, dokud se z něj neodpaří voda a neoddělí mléčná bílkovina spolu s mléčným cukrem. Zůstane čirý zlatavý tuk s jemně oříškovou vůní. Právě odstranění těch usazených mléčných zbytků dělá z ghí úplně jiný tuk, než je máslo, ze kterého vznikl.
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Tady je jádro celé věci. Každý tuk má svůj takzvaný kouřový bod, tedy teplotu, při které se začne rozkládat a kouřit. V tu chvíli vznikají látky, které do jídla ani do těla nepatří, a pokrm dostane pachuť spáleniny.
Obyčejné máslo tuhle hranici překročí brzy. Jeho kouřový bod se pohybuje kolem 150 stupňů Celsia, jenže řízek nebo bramborák se smaží při teplotě klidně o desítky stupňů vyšší. Máslo se proto na rozpálené pánvi rychle připéká, tmavne a jeho tuk se začíná štěpit. Ghí je na tom úplně jinak. Když v něm nezůstanou žádné mléčné podíly, vydrží zahřátí zhruba na 250 stupňů a mezi tuky, které máme běžně v kuchyni, ho v tomhle nic netrumfne. Na pánvi ani v troubě se proto nespálí a nezačne čpět.
Rozdíl mezi oběma tuky přehledně shrnuje následující tabulka:
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Tuk Kouřový bod Chování při vysoké teplotě Máslo kolem 150 stupňů Celsia rychle se připéká, tmavne a tuk se štěpí Ghí až kolem 250 stupňů Celsia na pánvi ani v troubě se nespálí a nezačne čpět Osmažíte, upečete i namažete
Největší výhoda ghí je, že nahradí skoro cokoliv. Osmažíte na něm řízek, kapra i lívance, orestujete zeleninu nebo ho přidáte do pečení. Zvládne i studenou kuchyni, takže si ho v klidu namažete na chleba. A pořád si drží tu příjemnou máslovou chuť, kvůli které ho lidé mají rádi.
Nutriční specialistka Margit Slimáková proto radí sáhnout na vyšší teploty právě po přepuštěném másle místo obyčejného. Kdo nechce jíst pořád dokola jeden tuk, může ghí střídat třeba se sádlem nebo kvalitním olejem.
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Kupované ghí není nejlevnější, zato si ho snadno vyrobíte sami a vyjde levněji. Postup je následující:
Kvalitní máslo rozehřejte v hrnci a při co nejslabším plameni ho nechte tiše probublávat zhruba patnáct minut. Na hladině se přitom začne sbírat světlá pěna, kterou průběžně odebírejte, zatímco pevné podíly klesají ke dnu. Až tuk získá zlatavou barvu a oříškové aroma, sceďte ho ještě teplý přes gázu nebo husté sítko do vymyté zavařovací sklenice. Usazeninu na dně nechte být.
Hotové ghí má ještě jednu praktickou přednost. Protože v něm nezůstala voda ani mléčné složky, nemusí do lednice a klidně vydrží až rok. A protože v něm není laktóza ani mléčná bílkovina, poslouží i lidem, kterým běžné mléčné výrobky nedělají dobře.
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I když ghí zní skoro zázračně, pořád je to čistý tuk, takže platí rozumná míra jako u všeho ostatního. Kdo hlídá množství tuků ve stravě, měl by s ním zacházet stejně obezřetně jako s máslem.
Vyplatí se taky koukat na kvalitu. U ghí i másla obecně platí, že výrobek z mléka krav pasených na trávě chutná lépe a nese víc prospěšných látek. Obyčejné máslo přitom nemusíte zavrhnout. Na chleba a do studené kuchyně zůstává skvělé, jen ho nechte tam, kde se nepřepálí.
Zdroje: https://www.zboziaprodej.cz/2026/05/11/zboziprodej-4-2026-oleje-se-posouvaji-k-premiovosti/, https://magazin.recepty.cz/clanky/jak-spravne-vybrat-olej-nebo-tuk-na-smazeni-napovi-vam-kourovy-bod-2749.html, https://www.vitalia.cz/clanky/prepustene-maslo-se-neprepaluje/, https://www.margit.cz/mazani-a-smazeni/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/ghi-maslo-margarin-smazeni-kuchyne-vyuziti/