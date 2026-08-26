Nejhorší salám z českých supermarketů. Češi ho dávají dětem do svačiny a netuší, co v něm je

Rozkrojit pár koleček salámu do svačinového boxu je otázka vteřin. Většina rodičů vybírá podle ceny a chuti a málokdo balení otočí, aby si přečetl, co vlastně kupuje. Přitom celý příběh se odehrává na zadní straně obalu. U nejlevnějších salámů totiž maso hraje jen vedlejší roli.
Nejlevnější salámy stojí hlavně na vodě a kůžích
Učebnicovým příkladem je kategorie, které se říká výrobní salám. Každý výrobce si ho míchá podle vlastní receptury a u té nejlacinější varianty se poctivá svalovina skoro nevyskytuje. Na začátku složení bývá pitná voda. Zbytek pak tvoří hlavně:
sádlo a vepřové kůže místo svaloviny, bramborový škrob a sója jako levná pojiva, barviva, zahušťovadla a zvýrazňovače chuti pro vzhled a chuť. Přečtěte si také: Stylistka varuje české seniorky: okamžitě přestaňte nosit tuhle kabelku. Prozradí váš věk na první pohled
Některé výrobní salámy neobsahují kvalitní maso vůbec a spoléhají na strojně oddělenou drůbeží hmotu.
Co doopravdy znamená „podíl masa“ na etiketě
Číslo „podíl masa“ vypadá jako jasné vodítko, ve skutečnosti je ale přísnější, než čekáte. Počítá se do něj pouze čistá svalovina, a to ještě po odečtení povoleného množství tuku a pojivové tkáně. Sádlo, kůže ani strojně oddělené maso se do tohoto čísla nezahrnují. U měkkých salámů proto běžně uvidíte podíl masa jen mezi 20 a 60 procenty.
U vybraných druhů hlídá minimum přímo vyhláška o masných výrobcích. Gothajský salám musí mít aspoň 40 procent masa a nanejvýš 40 procent tuku, junior salám je na tom podobně. Čtyřicet procent je ovšem jen zákonné minimum, které samo o sobě kvalitu nezaručí.
Přečtěte si také: Zapomenutý trik polských seniorek na hebkou pleť. Stojí pár korun a mladší Češky ho vůbec neznají
Pozor na jeden detail, který uniká skoro každému. U klasického gothaje nebo junioru vyhláška strojně oddělené maso výslovně zakazuje. Jakmile ale výrobek nese slovo „drůbeží“, pravidla se mění: drůbeží gothajský salám i drůbeží párky smějí strojně oddělené drůbeží maso používat úplně legálně.
Sůl a dusitany dětskému tělu nesvědčí
Uzeniny patří k nejslanějším potravinám vůbec. Množství soli navíc výrobce ve složení uvádí, až když její obsah překročí 2,5 procenta, takže na první pohled nemusí být zřejmé, jak je salám slaný. Dětské ledviny přitom zvládnou mnohem méně soli než ledviny dospělého.
Sůl a dusitany z uzenin zatěžují dětský organismus výrazně víc než ten dospělý. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhým problémem jsou dusitany. Dávají uzeninám růžovou barvu a chrání je před bakteriemi, jenže při zahřátí se mohou měnit na nitrosaminy, sloučeniny podezřelé z karcinogenních účinků. Světová zdravotnická organizace zařadila už v roce 2015 zpracované maso mezi prokázané karcinogeny. U nejmenších dětí je riziko dusitanů vyšší, protože jejich tělo se s nimi vyrovnává hůř.
Přečtěte si také: Stylistka varuje české seniorky: tyhle kalhoty hned odložte. Vizuálně přidávají 5 kg v bocích
Výživová poradkyně Štěpánka Čápová řadí uzeniny mezi ultrazpracované potraviny. Jsou to podle ní výrobky, u kterých se původní surovina „téměř ztrácí pod nánosem soli, konzervantů a dochucovadel,“ jak uvedla pro web Kupi.
„Bez éček“ ještě neznamená bez dusitanů
Řetězce dnes cílí i na zákazníky, kteří se dusitanům vyhýbají, a nabízejí salámy nebo šunky, které je ve složení vůbec neuvádějí. Jenže dusitany v nich obvykle stejně jsou. Do výrobku se dostanou oklikou přes rostlinné šťávy, typicky z celeru nebo červené řepy. Na etiketě proto žádný kód začínající písmenem E nesvítí, tělo ale mezi takovým dusitanem a tím průmyslovým nijak nerozlišuje.
Nápis „bez konzervantů“ nebo „bez éček“ na přední straně proto sám o sobě zdravější svačinu nezaručí. Rozhoduje celé složení na zadní straně obalu.
Přečtěte si také: Mladá návrhářka varuje seniorky: přestaňte už dělat tuhle chybu s tričkem, která vám vizuálně přidává 10 kg a 5 let Jak si podle obalu vybrat lepší svačinu
Hledejte na obalu:
co nejvyšší podíl masa; co nejkratší složení, kde maso stojí na prvním místě před vodou; co nejméně zahušťovadel, barviv a zvýrazňovačů chuti.
Do dětské svačiny se hodí spíš kvalitní šunka s vysokým podílem masa nebo maso, které si doma sami upečete a nakrájíte. Stačí balení otočit a věnovat složení pár vteřin navíc.
Zdroje: https://plzen.rozhlas.cz/dusicnany-a-dusitany-v-potravinach-je-duvod-k-obavam-6715495, https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDrobn%C3%AD_sal%C3%A1m, https://bezpecnostpotravin.cz/termin/oznacovani-masnych-vyrobku/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-69, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/44031-rizikovst-uzenin-pro-zdravi