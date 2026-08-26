V Anglii odhalili první pomník Alžběty II. Sochař ji záměrně zobrazil s velmi roztomilým detailem

Oakham je městečko s necelými dvanácti tisíci obyvateli v hrabství Rutland, nejmenším anglickém kraji. Právě odtud, ne z Londýna, Windsoru ani Edinburghu, vzešel první stálý pomník Alžběty II. vytvořený jako reakce na její smrt v září 2022. Slavnostní odhalení připadlo na 21. dubna 2024, den, kdy by královna oslavila osmadevadesáté narozeniny. Přišlo přes tisíc lidí. A desítky živých corgi.
Proč „první“, a co bylo před ním
Označení „první posmrtný pomník“ si žádá zpřesnění. Už 9. listopadu 2022 odhalil král Karel III. sochu své matky v
York Minster. Jenže ta vznikala pět let, byla plánována k Platinovému jubileu, tedy ještě za královnina života. Oakhamská socha je jiný případ: celý projekt se rozběhl až po královnině smrti, na konci roku 2022, a prošel klasickým lokálním kolečkem: fundraisingem, debatou o umístění, stavebním povolením (planning application 2023/0593/FUL) a teprve pak realizací.
Proč tak dlouho? Britská vláda v roce 2023 vydala
pokyny k memorializaci, v nichž konstatovala, že o oficiálním národním memoriálu se rozhodne „v příhodnou dobu“. Žádný automatický státní proces neexistoval. Oakham si proto pomohl sám. Bronz, diadém a pes v róbě
Sochu vytvořil sochař Hywel Pratley. Zobrazuje Alžbětu II. v mladším věku, v plném státním rouchu a s diadémem, v klasické panovnické póze, zvýšené na podstavci z místního kamene. Majestát je zachován. Co ho narušuje, záměrně a s citem, jsou tři bronzoví corgi.
Jeden vykukuje přímo ze záhybů královniných rób. Dva další sedí níž, u lavičky, která je součástí kompozice. Právě ten pes v róbě se stal nejsdílenějším detailem: zahraniční média od New York Times po ruskou agenturu TASS ho zmiňovala jako první.
Pratley v
rozhovoru pro Sculpture Vulture vysvětlil, proč corgi nejsou jen dekorace. Měli sochu udělat přístupnou, doslova. Dva psi na lavičce jsou umístěni tak, aby zvali kolemjdoucí k interakci: sednout si, dotknout se, vyfotit se. Podle sochaře fungují corgi i jako metafora pocitu bezpečí a stability, které Británie s alžbětinskou érou spojovala. Královna za sedmdesát let vlády vlastnila přes třicet corgi; první dvojici, Jane a Dookie, dostala jako sedmiletá princezna v roce 1933. Komunitní pomník za 3,8 milionu korun
Celková cena sochy dosáhla 125 tisíc liber, v přepočtu zhruba 3,8 milionu korun. Podle The Art Newspaper pocházelo přes 96 procent z dobrovolných příspěvků veřejnosti a místních firem. Rutland County Council poskytla pozemek, ale ne peníze. Jedinou veřejnou částkou bylo nevyžádaných 5 000 liber od Oakham Town Council.
Právě komunitní původ odlišuje Oakham od tradiční britské panovnické monumentality. Stačí srovnat: Queen Victoria Memorial před Buckinghamským palácem je pětadvacetimetrový mramorový kolos s alegorickými figurami odvahy, stálosti, vítězství a mateřství. Oakhamská socha měří 2,1 metru, stojí v zahradě veřejné knihovny na Catmos Street a místo alegorií nabízí lavičku. Žádná velká státní mašinérie, jen bronz, kámen a tři psi.
Do projektu se zapojily i místní děti. Začátkem dubna 2024 vyhlásili organizátoři výtvarnou soutěž: rutlandští školáci kreslili corgi a dva vítězové pak pomáhali při slavnostním odhalení bronzových psů.
VIDEO Reakce rozdělené, zájem obrovský
Recepce nebyla jednoznačná. The Art Newspaper popsala rozdělené reakce, od chvály za důstojnost a lidskost po kritiku v Daily Telegraphu, který zpochybňoval podobu tváře. To je u veřejných soch běžné; málokterý portrétní pomník projde bez debaty o věrnosti.
Podle nás je ale podstatnější jiná věc: Oakham nevytvořil pietní objekt, ke kterému se chodí pokládat květiny a odcházet. Vytvořil pomník, u kterého se sedí, fotí a sahá na bronzové psy. To je v kontextu britské královské ikonografie neobvyklé, a funguje to. Socha si drží státnickou důstojnost mladé panovnice v diadému, a přitom zve k doteku. Kombinace, která se v klasické panovnické strnulosti nevyskytuje.
Co přišlo po Oakhamu
Oakham nezůstal osamocený. V září 2024 odhalili bronzovou sochu Alžběty II. se dvěma psy v severoirských Antrim Castle Gardens. Ve Walsallu zvolili jinou cestu, samostatné sochy corgi jako královnin památník. Andover pracuje s reliéfními corgi na královském rouchu. A 7. září 2024 britská vláda
oznámila umístění oficiálního národního memoriálu do St James’s Park v Londýně; v dubnu 2026 zveřejnila finální doporučení pro jeho podobu, včetně hlavní stojící sochy.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková