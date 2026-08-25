Místo fitka dalo zabrat žhnoucí uhlí. Hasiči museli ručně přeložit 20,5 tunyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Místo fitka dalo zabrat žhnoucí uhlí. Hasiči museli ručně přeložit 20,5 tuny
Nebezpečné chování předvedl řidič autobusu vezoucí dětský hokejový tým z Rakouska do Česka. Policejní...
Prezident Petr Pavel dnes navštívil českobudějovický agrosalon Země živitelka. Během prohlídky výstaviště...
Mimořádný nález z doby druhé světové války zaměstnal policejní pyrotechniky na tři dny. Archeologové u...
V Budějcích roste nové ragbyové hřiště. Areál vzniká v Suchém Vrbném a už je vidět výrazný posun. Hotová je...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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