Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Čtyřnásobný mistr světa Vettel vyměnil formuli za jachtu. Nový sport si užívá na vlnách Středomoří

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sebastian Vettel nemá ani průkaz na plachetnici. Přesto spoluvlastní závodní tým, jehož katamarán se řítí po vodě rychlostí přes 100 km/h.
Čtyřnásobný mistr světa Vettel vyměnil formuli za jachtu. Nový sport si užívá na vlnách Středomoří

Čtyřnásobný mistr světa Vettel vyměnil formuli za jachtu. Nový sport si užívá na vlnách Středomoří

Zdroj: Engyles/ Creative Commons Attribution 2.0
Reklama
Další články z SportyŽivě
Manželka trenéra Kováče popsala hodiny před jeho podpisem v Plzni. Rodina včetně dvou synů slavila na dálku
Manželka trenéra Kováče popsala hodiny před jeho podpisem v Plzni. Rodina včetně dvou synů slavila na dálku
Zdeno Chára otevřeně o šatně Bostonu: Žádné vtipy, jen tvrdá práce. V podcastu popsal pravidla kabiny Bruins
Zdeno Chára otevřeně o šatně Bostonu: Žádné vtipy, jen tvrdá práce. V podcastu popsal pravidla kabiny Bruins

Čtyřicet jedna minut o tom, jak se z průměrné šatny buduje vítězná kultura. Zdeno Chára promluvil v...

Jak sportovci jako Vondroušová či Souček přicházejí o desítky milionů z prize money. Vysvětluje jejich daňový poradce
Jak sportovci jako Vondroušová či Souček přicházejí o desítky milionů z prize money. Vysvětluje jejich daňový poradce

Ze sta milionů korun wimbledonské prize money zbude českému tenistovi podle modelového výpočtu zhruba 53...

Ronaldo se v Paříži setkal s prezidentem FIFA Infantinem. Jeho grimasa bezprostředně poté obletěla sociální sítě
Ronaldo se v Paříži setkal s prezidentem FIFA Infantinem. Jeho grimasa bezprostředně poté obletěla sociální sítě

Stačily dvě vteřiny po podání ruky. Ronaldův výraz po odchodu od šéfa FIFA se v noci z neděle na pondělí...

Colorado chce udržet Makara dlouhodobou smlouvou. Její výše by mohla přepsat rekordní kontrakty obránců v NHL
Colorado chce udržet Makara dlouhodobou smlouvou. Její výše by mohla přepsat rekordní kontrakty obránců v NHL

Cale Makar vstupuje do posledního roku současné smlouvy a Colorado má necelé tři týdny na to, aby mu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.