Čtyřnásobný mistr světa Vettel vyměnil formuli za jachtu. Nový sport si užívá na vlnách Středomoří

Když 20. listopadu 2022 dojel svou poslední Grand Prix v Abú Zabí, málokdo čekal, že si německý čtyřnásobný mistr světa najde novou závodní ligu, a že v ní nebude sedět za volantem, ale stát na palubě. Od roku 2023 je Vettel spolumajitelem Germany SailGP Team, jednoho z týmů v globální lize závodního plachtění SailGP. A v rozhovoru pro agenturu dpa z 24. srpna 2026 poprvé otevřeně přiznal, že ho to na vodu táhlo celý život. „Vždycky jsem měl touhu po vodě,“ řekl. Jenže zatím nemá ani námořnický průkaz, začíná od licence na motorový člun.
Z kokpitu formule na palubu katamaránu
SailGP není jachting v představě bílých kalhot a koktejlů na zádi. Jde o závodní ligu, kde identické foilové katamarány F50 (lodě, které se doslova zvednou nad hladinu na hydrofoilech) dosahují rychlostí kolem 100 km/h. Vettel vstoupil do projektu v květnu 2023 po boku olympijského medailisty Erika Heila. Podle oficiálního oznámení SailGP byl představen jako rovnocenný partner v managementu i výkonnostní stránce týmu.
Sám ale zdůrazňuje, že je teprve na začátku. Nechce „skočit rovnou do Ligy mistrů“, jak to popsal v srpnovém rozhovoru. Místo toho se učí systematicky: v srpnu 2025 absolvoval lekci plachtění v Sassnitzu na Rujáně, o měsíc dříve strávil den s týmem v New Yorku, kde se podle záznamu na svém webu poprvé konfrontoval s fyzickou náročností závodního plachtění.
Rychlost zůstala, motor zmizel
Co přitahuje člověka, který strávil patnáct let v nejrychlejších autech planety, k plachtění? Paralely jsou překvapivě přesné. F50 je high-tech stroj nabitý senzory a daty, posádka pracuje s telemetrií podobně jako inženýři v boxech F1 a rozdíly mezi týmy se měří v setinách. Jen místo motoru je vítr.
Vettel to potvrdil po předzávodním průletu na F50 v Sassnitzu v srpnu 2025, kdy mluvil o „výrazných silách na palubě“. Pro člověka zvyklého na přetížení 5 G v zatáčkách Suzuky to není prázdná fráze: foilový katamarán v plné rychlosti generuje síly, které posádku fyzicky testují způsobem, jaký rekreační jachting nezná.
Zajímavé je i srovnání s jinými bývalými piloty. David Coulthard kormidloval závodní jachtu na Cowes Week už v roce 2003, ale šlo o jednorázový výlet. Vettel je podle dostupných informací první expilot F1, který do profesionální plachtařské ligy vstoupil jako spolumajitel týmu.
Kde přesně Vettel plachtí
Doložitelná srpnová lokace z roku 2026 je Sassnitz na Rujáně, tedy Baltské moře, kde se 22.–23. srpna konal německý podnik SailGP. Středomořská zastávka ligy, konkrétně Saint-Tropez, je v kalendáři SailGP naplánována až na 12.–13. září 2026. Vettel by se tam podle plánu měl objevit v roli spolumajitele, a pokud jeho učební křivka pokračuje dosavadním tempem, možná i v roli někoho, kdo už bude vědět, jak správně vytáhnout plachtu.
Život po formulích: farma, rodina, vítr
Vettel žije ve Švýcarsku, na farmě, s rodinou. V podcastu Beyond The Grid začátkem roku 2026 mluvil o tom, jak si užívá víc času s dětmi. V srpnu 2025 znovu veřejně vyloučil návrat do F1 jako jezdec. Ale soutěživost nezmizela, jen se přelila do jiných kanálů. V březnu 2025 závodil na Race Of Champions v Sydney po boku Micka Schumachera, v lednu téhož roku sjížděl charitativní trať v Kitzbühelu.
Plachtění ale není jen další položka na seznamu. Je to projekt, do kterého vložil peníze, jméno a čas. A na rozdíl od lyžování nebo exhibičních závodů má SailGP pravidelný kalendář, body, tabulku, tedy strukturu, která závodníkovi jeho formátu dává smysl.
Muž, který čtyřikrát ovládl mistrovství světa Formule 1, teď nemá průkaz na plachetnici. Ale vlastní tým, jehož loď létá nad vodou. Někdy je cesta k novému sportu právě takhle paradoxní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta