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Rodiče ji koupili v 80. letech a ona pere dodnes. Pračka z východního Německa přežila všechny moderní náhrady

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V první polovině osmdesátých let si rodina Patze pořídila vlnovkovou pračku WM 66 z továrny VEB Waschgerätewerk Schwarzenberg. Stroj, který se vešel do koupelny i na zahradu, nepotřeboval pevnou vodovodní přípojku, automatiku ani programátor. Stačila hadice, kbelík a ruce.
Rodiče ji koupili v 80. letech a ona pere dodnes. Pračka z východního Německa přežila všechny moderní náhrady

Rodiče ji koupili v 80. letech a ona pere dodnes. Pračka z východního Německa přežila všechny moderní náhrady

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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