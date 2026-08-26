Rodiče ji koupili v 80. letech a ona pere dodnes. Pračka z východního Německa přežila všechny moderní náhrady

WM 66 patřila k nejrozšířenějším spotřebičům východoněmeckých domácností. Podle
DDR Museum v Berlíně šlo o vlnovkovou pračku s pracím bottichem o objemu třiceti litrů, bez automatického napouštění, bez elektronického řízení cyklu a bez integrované odstředivky. Jak funguje stroj, který přežil dva státy i tři generace technologií
Vodu uživatel nalil sám, hadicí ze sprchy, z kohoutku nebo prostě vědrem. Teplotu hlídal na vestavěném teploměru a ohřev vypínal ručně. Celý prací proces připomínal spíš řemeslnou práci než pohodlné stisknutí tlačítka. Máchání probíhalo odděleně, ždímání obstarávala samostatná ždímačka s gumovými válci. Kdo chtěl vyvářet, prostě nechal vodu ohřát na sto stupňů a prádlo v ní ponechal. Právě tahle surová jednoduchost se ukázala jako klíč k mimořádné životnosti.
Proč minimální elektronika znamená maximální výdrž
Moderní automatická pračka obsahuje desítky senzorů, řídicí desku, elektromagnetické ventily, čerpadla a programovatelné moduly. Každý z těchto prvků představuje potenciální místo poruchy. WM 66 měla v podstatě motor, topné těleso, vlnovkový disk a mechanický spínač. Méně součástek, méně poruch, tak prostá je rovnice.
Tagesspiegel v roce 2014 popsal fenomén WM 66 jako „stroj na vyvářku a zavařování“ a připomněl, že řada kusů sloužila ještě desítky let po pádu Berlínské zdi právě proto, že zvládaly tvrdé zacházení, ke kterému dnešní automaty konstruovány nejsou. Hrubé pracovní oděvy, silně zašpiněné utěrky, zahradnické textilie: pro takový sortiment dávala a dodnes dává WM 66 smysl jako doplňkový spotřebič vedle běžného automatu.
Zajímavý detail: nástupce WM 66, kompaktnější model WM 600, se v schwarzenberské továrně vyráběl ještě do roku 2000. Užitná logika jednoduchých praček tedy přežila i celé desetiletí po sjednocení Německa.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Tři a půl násobek průměru: čísla, která mluví jasně
Položme vedle sebe konkrétní data. Kus Simone Patze funguje odhadem 43 až 45 let. Pracovní dokument Evropské komise uvádí průměrnou životnost současných praček na 12,5 roku, přičemž rozmezí studií sahá od deseti do sedmnácti let. Miele u svého prémiového modelu WCB200 WPS deklaruje testování na dvacet let provozu.
Parametr WM 66 (kus S. Patze) Průměr trhu (EU) Miele WCB200 WPS Provozní věk / cíl ~43–45 let 12,5 roku 20 let (test) Elektronika žádná řídicí deska, senzory řídicí deska, senzory Spotřeba vody (prací cyklus) ~30 l (jen prací lázeň) variabilní 48 l (Eco 40–60) Spotřeba energie na cyklus neměřeno standardně variabilní 0,48 kWh (Eco 40–60) Automatické napouštění ne ano ano
Východoněmecký stroj tedy překonává prémiový testovací cíl zhruba dvojnásobně a tržní průměr přibližně třiapůlkrát. Ve spotřebě vody a energie ovšem srovnání kulhá: samotná prací lázeň WM 66 je sice skromnější, ale po započtení ručního máchání, ohřevu a absence efektivního odstřeďování celý proces zpravidla pohltí víc zdrojů než moderní automat s optimalizovaným programem.
Evropská pravidla opravitelnosti: pozdní echo východoněmecké filozofie
Od 1. 3. 2021 platí v Evropské unii
nové ekodesignové požadavky pro pračky, které mimo jiné nařizují výrobcům zajistit dostupnost vybraných náhradních dílů po dobu deseti let od ukončení prodeje modelu. Regulace rovněž tlačí na snadnější demontáž a přístup k opravitelným komponentům.
Je v tom paradox hodný pozornosti. WM 66 žádnou regulaci opravitelnosti nepotřebovala, její konstrukce byla tak přímočará, že ji dokázal rozebrat a složit kdokoli se základním nářadím. Dnešní legislativa se vlastně snaží donutit výrobce, aby se alespoň částečně vrátili k principu, který východoněmečtí inženýři aplikovali z nutnosti. Materiálová nouze a omezený přístup k sofistikovaným technologiím vedly ke strojům, které se daly opravit, protože se v nich zkrátka nebylo co pokazit.
Podle podkladů Evropské komise dává výměna staré pračky za novou ekologický smysl teprve tehdy, když je novější model alespoň o 28 % účinnější nebo když starý stroj definitivně doslouží. U kusu Simone Patze ten druhý okamžik zatím nenastal.
České retro pračky na bazarech: stopy podobného fenoménu
Československo mělo vlastní ekvivalenty, značky ROMO a Tatramat. Na českých bazarech se dodnes objevují funkční kusy se ždímačkou za ceny od pěti set do necelých čtyř tisíc korun. Nejde o masový trh, spíš o úzkou komunitu lidí, kteří oceňují totéž co Simone Patze: robustní stroj na specifický účel, který zvládne to, co moderní automat buď neumí, nebo dělá s větším opotřebením.
Pračka WM 66 stojí v rohu prádelny jako tichý argument proti představě, že pokrok musí nutně znamenat kratší životnost. Čtyři dekády provozu, žádná řídicí deska, žádná aktualizace firmwaru. Jen motor, vlnovkový disk a ruce, které vědí, co s ním.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák