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Češi vůbec neví, že můžou dostat pokutu 5000 Kč za kouření za volantem. Většina to vůbec nevíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Cigareta v ruce za jízdy patří pro spoustu řidičů k naprosto běžné […]
Češi vůbec neví, že můžou dostat pokutu 5000 Kč za kouření za volantem. Většina to vůbec neví
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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