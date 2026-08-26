Hrnkové jablečné koláče bez vajec je praktická volba ke kávě i na svačinu do školy

Když doma nejsou vejce, pečení tím nekončí. Hrnkové jablkové koláče to zvládnou zachránit bez většího dramatu a člověk se nemusí vzdávat ani sladkého, ani práce bez vážení. Stačí hrnek, sušené droždí a měkká jablečná náplň se skořicí a citronem. I druhý den drží vláčnost.
Někdo dělá sypaný
bez vajec, jiný sáhne po jablečný koláč křehkém těstu s máslem nebo po lité variantě s olejem a jablky. Tentokrát padla volba na osvědčený kynutý základ v hrnkovém poměru. Na plechu z něj vyjde kolem 15 větších koláčků a v kuchyni bývá na chvíli podezřelý klid.
To
střídání je na tom vlastně nejzajímavější. Někdy přijde ke slovu máslo, jindy olej, když je potřeba zadělat rychleji. A náplň? Ta se vždycky odvíjí od jablek, která jsou zrovna doma. Sladší odrůdy si vezmou méně cukru, kyselejší snesou klidně o lžíci víc.
Můj tip je: Jablka neloupat, pokud mají pěknou slupku. V náplni změknou, pustí barvu i chuť a ušetří se tím jedna práce navíc. Recept na hrnkové jablečné koláče bez vajec
Recept vyjde asi na větší plech a zhruba
15 kusů. Těsto je měkké, dobře se s ním pracuje a jablečná náplň zůstává příjemně vláčná.
Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 15 větších koláčů Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 2 hrnky hladké mouky 1 hrnek polohrubé mouky 1/2 hrnku rozpuštěného tuku, podle chuti másla, oleje nebo pečicího tuku 1/4 hrnku cukru krystal 3/4 hrnku mléka 1 sáček sušeného droždí 1 špetka soli
Jablečná náplň: 3 kusy jablek 2 až 3 lžíce cukru 1 až 2 lžíce citronové šťávy 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry 1 lžička mleté skořice 2 až 3 lžíce vody
Drobenka a dokončení: 3 lžíce polohrubé mouky 2 lžíce cukru krupice 2 lžíce másla 1 až 2 lžíce mléka na potření Postup přípravy měkkých jablkových koláčů s drobenkou
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, polohrubou mouku, cukr, sušené droždí a sůl. Přilijte vlažné mléko a rozpuštěný tuk. Vypracujte hladké těsto, které se nebude lepit víc, než je nutné.
2. Hotové
těsto přikryjte utěrkou a nechte ho kynout na teplém místě asi 60 minut. Mělo by viditelně nabýt. Když je v místnosti chladněji, nevadí, může dostat i pár minut navíc.
3. Mezitím připravte
jablečnou náplň. Jablka omyjte, zbavte jádřinců a nakrájejte je i se slupkou na malé kostky.
4. Do rendlíku dejte
jablka, cukr, citronovou šťávu, citronovou kůru, skořici a trochu vody. Krátce povařte, dokud jablka nezměknou. Pak je lehce rozšťouchejte a nechte náplň úplně vychladnout. Připravte drobenku
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5. Promněte mezi prsty
polohrubou mouku, cukr a máslo, až vzniknou drobné hrudky. Dejte ji stranou.
6. Vykynuté
těsto rozdělte na přibližně 15 stejných dílů. Z každého udělejte kuličku a tu pak prsty zploštěte na malý kulatý koláček.
7. Doprostřed každého kousku dejte lžičku až dvě
jablečné náplně. Okraje nechte lehce vyšší, aby náplň při pečení neutekla.
8. Koláče skládejte na plech vyložený pečicím papírem. Povrch potřete
mlékem a posypte drobenkou. U bezvaječné verze to funguje spolehlivě a povrch pěkně chytne barvu.
9. Připravené
koláče nechte na plechu ještě asi 15 minut dokynout. Troubu mezitím předehřejte na 180 °C.
10. Pečte zhruba
25 minut, dokud nejsou okraje i drobenka zlatavé. Každá trouba peče trochu jinak, takže posledních pár minut je lepší hlídat.
11. Upečené
jablkové koláče nechte chvíli zchladnout na mřížce. Podávejte je ještě vlažné nebo až po vychladnutí ke kávě, čaji i do krabičky na druhý den. V dobře uzavřené dóze vydrží měkké asi 2 dny. Foto: Cooky.cz, lahodné, chutné koláče Tipy redakce k hrnkovým jablkovým koláčům bez vajec Pokud je jablečná náplň moc řídká, nechte ji na plotně o minutu déle odpařit. Do koláčů pak nepustí tolik šťávy. Část hladké mouky můžete nahradit polohrubou, když chcete o něco pevnější těsto. Do drobenky se hodí špetka skořice nebo lžíce mletých ořechů. S jablky si rozumí bez řečí. Když chci, aby byly koláče druhý den zase skoro jako čerstvé, na pár vteřin je ohřeju v troubě nebo na suché pánvi pod pokličkou. Drobenka se probere a těsto změkne, jako by bylo právě upečené.
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