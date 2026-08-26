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Hrnkové jablečné koláče bez vajec je praktická volba ke kávě i na svačinu do školy

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Když doma chybí vejce, ještě to neznamená, že musí být po pečení. Tyhle hrnkové jablkové koláče bez vajec dělám právě ve chvíli, kdy chci něco poctivého ke kávě i na svačinu, ale nechci složitě vážit suroviny. Kouzlo je v hrnkovém poměru, sušeném droždí a měkké jablečné náplni se skořicí a citronem.
Obrázek k receptu s názvem Když doma chybí vejce: Hrnkové jablkové koláče bez vajec zachrání chuť na sladké i obyčejné odpoledne

Obrázek k receptu s názvem Když doma chybí vejce: Hrnkové jablkové koláče bez vajec zachrání chuť na sladké i obyčejné odpoledne

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem em Když doma chybí vejce: Hrnkové jablkové koláče bez vajec zachrání chuť na sladké i obyčejné odpoledne
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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