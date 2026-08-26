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ANKETA: Líbí se vám upravený přestupní uzel? Chybičky se mu úplně nevyhnuly

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Dlouhé roky patřily plzeňské sady Pětatřicátníků k ukázkovým příkladům vizuálního smogu v praxi. Letos obří reklamní poutače konečně zmizely a začala také proměna zanedbané lokality. V křoví se hromadily odpadky a zeleň byla obecně značně neupravená. Teď jsou tam nové stromy, záhony, lavičky i kiosky. Veřejnost si proměnu chválí, objevuje se ale i kritika.
ANKETA: Líbí se vám upravený přestupní uzel? Chybičky se mu úplně nevyhnuly

ANKETA: Líbí se vám upravený přestupní uzel? Chybičky se mu úplně nevyhnuly

Zdroj: Zuzana Pešková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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