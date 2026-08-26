ANKETA: Líbí se vám upravený přestupní uzel? Chybičky se mu úplně nevyhnulyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ANKETA: Líbí se vám upravený přestupní uzel? Chybičky se mu úplně nevyhnuly
Koťata ukrytá pod kapotou nejsou pro strážníky z odchytové skupiny ničím výjimečným. Dvouměsíční kocourek...
Krajský soud v Plzni v odvolacím řízení potvrdil podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti pro bývalého...
Stavba nové pětiramenné okružní křižovatky v Lužanech na Plzeňsku jde do další etapy. Omezení v současné...
Pacient se soudně nařízenou ústavní psychiatrickou léčbou uprchl z Psychiatrické nemocnice Dobřany na...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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