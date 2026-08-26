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Pěstujete zeleninu jen v záhonech? Přicházíte o polovinu plochy, kterou máte přímo před nosem

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Pokud vás limituje nedostatek místa na zahradě, začněte pěstovat rostliny v nádobách. Pořiďte si závěsné květináče i truhlíky a zvětšete svou oázu klidu.
Pěstujete zeleninu jen v záhonech? Přicházíte o polovinu plochy, kterou máte přímo před nosem

Pěstujete zeleninu jen v záhonech? Přicházíte o polovinu plochy, kterou máte přímo před nosem

Zdroj: GailSusan / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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