Pěstujete zeleninu jen v záhonech? Přicházíte o polovinu plochy, kterou máte přímo před nosem

I z malé zahrady se dá vytvořit útulné místo plodící chutné ovoce a zeleninu nebo s kvetoucí záplavou zářivých barev.
Důležité je správné rozmístění a využití veškerého prostoru. Užitkovou plochu ještě zvětšíte, pokud se rozhodnete využít pěstební nádoby. K tomu vám poslouží kromě truhlíků a květináčů také staré kýble nebo kanystry vody, které tak snadno zrecyklujete. Co pěstovat v květináčích
Tento způsob je velmi užitečný, pokud vám dochází místo na zemi nebo v záhonech, ale toužíte po rozšíření flóry na své zahradě.
Takto dokonale využijete prostor ve vzduchu a ozdobíte terasu, altán i jakoukoliv jinou část, kam budete moci pěstební nádoby zavěsit. Kromě obvyklých okrasných rostlin se v nádobách skvěle daří také jahodám, rajčatům nebo okurkám. Výhody pěstování v závěsných květináčích
Kromě toho, že tímto způsobem ušetříte spoustu místa a naopak ozdobíte jinak nevzhledné nebo chladné části domu a zahrady,
má tato metoda ve skutečnosti daleko větší přínos. Rostliny jsou navíc ve výšce chráněny před některými druhy škůdců, a to zejména před šneky, slimáky a dalším nelétavým hmyzem, kterého byste se jinak v průběhu sezóny museli pracně zbavovat. Zdroj fotografie: Pixabay Zelenina a bylinky za oknem
Skvělým způsobem, jak mít čerstvou zeleninu a bylinky co nejblíž kuchyni a kdykoliv po ruce, je vysadit tyto plodiny do truhlíku za okno.
Některé druhy potřebují jen velmi málo místa a půda v květináči pro ně bude dostačující, aby se mohly správně vyvíjet a růst. Opět se k nim někteří škůdci nedostanou, a tak bude jejich péče v tomto směru mnohem méně náročná. Pořiďte si zakrslé stromky
Další možností je nákup trpasličích odrůd nebo sloupových ovocných stromků, které se do šířky téměř nevětví, a
přesto dokážou poskytnout opravdu bohatou úrodu. Ale pozor – pravé sloupové stromky zatím zahrnují jen různé druhy jabloní, u jiných ovocných dřevin jde spíše o marketingový trik a výsledek nemusí být tak dobrý, jak byste očekávali. Důležité je hnojení
Významnou roli při správném pěstování rostlin v květináčích pak hraje pravidelné hnojení a zálivka vodou.
Potřebné zdroje jsou v půdě v květináči mnohem menší a nemají se jak přirozeně obnovovat. Tato práce tak zůstává výhradně na vás. Dále musíte zajistit, aby přebytečná voda mohla průběžně odtékat a nezpůsobovala uhnívání kořenů, a zároveň ji doplňovat, kdykoliv je třeba.
VIDEO Jak pěstovat zeleninu v truhlíku
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz