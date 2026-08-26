Jaká pokojovka se k vám hodí podle horoskopu? 12 nejlepších pro každé znamení

Dva lidé si přinesou domů úplně stejnou rostlinu a po pár týdnech to dopadne opačně. U jednoho zezelená a zesílí, u druhého povadne, i když stojí na stejném parapetu. Vysvětlení nemusí vždycky ležet ve světle ani v zálivce. Občas rostlina jednoduše nepasuje k povaze člověka, který se o ni stará.
A právě tady může překvapivě pomoct zvěrokruh. Astrologové dělí znamení podle čtyř živlů a každý z nich přistupuje k péči o rostliny jinak. Pro všech dvanáct znamení jsme vybrali pokojovku, která odpustí vaše slabiny a vytáhne z vás lepšího pěstitele.
Ohnivá znamení potřebují rostliny, které vydrží i bez péče
Oheň představují Beran, Lev a Střelec. Jsou impulzivní, milují teplo a světlo, ale nadšení jim rychle vyprchá. Sednou jim proto otužilci, kteří zvládnou chvíle, kdy na zálivku zapomenete.
Beran se pouští do věcí zprudka a starost o květinu mu občas úplně vypadne. Sedne mu kaktus, kterému svědčí suchá půda a vynechaná zálivka mu spíš prospěje než uškodí. Kaktus odpustí ohnivým znamením i to, že na zálivku občas zapomenou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Lev má rád efekt a rostlina je pro něj i ozdoba, kterou hosté musí vidět. Monstera se svými velkými prostříhanými listy ovládne celý pokoj a strhne pozornost na sebe. Stačí jí světlé místo mimo přímé slunce.
Střelec je pořád na cestách a doma dlouho nepobude. Potřebuje tedy vytrvalce, jako je sloní noha, která si ukládá vodu do ztloustlé báze kmene, a proto vydrží i týdny bez zálivky. Zemským znamením jde pěstování samo
Býk, Panna a Kozoroh patří k zemi. Bývají trpěliví a praktičtí a díky tomu si poradí skoro s každou rostlinou. Ocení druhy, které jim starost oplatí nebo přinesou i něco praktického.
Býk stojí nohama pevně na zemi a rád si buduje hmotné i finanční zázemí. K jeho klidné povaze sedne peněžovník, lidově zvaný strom peněz. Roste pomalu a vystačí si se světlem a občasnou zálivkou.
Panna je pečlivá a myslí na zdraví, a tak u rostliny ocení, když kromě vzhledu nabídne i užitek. Aloe vera je přesně taková, zvládne sucho a její gel se hodí na spáleniny i drobné ranky.
Kozoroh je důsledný a vytrvalý. Fíkovník takové povaze sedne, protože roste úměrně tomu, kolik místa a péče do něj vloží, a po letech z něj bude statný stromek. Vzdušná znamení sáhnou po nenáročných a nezvyklých kouscích
Blíženci, Váhy a Vodnář jsou vzduch. Jsou to myslitelé, kteří se snadno rozptýlí a přitahuje je originalita. Vybírají proto buď nenáročné, nebo neobvyklé druhy.
Blíženci přeskakují od jednoho k druhému a rutina jako pravidelná zálivka jim snadno vypadne. Tilandsie jim to odpustí, protože roste bez substrátu, kořeny jí slouží jen k uchycení a vláhu si bere ze vzduchu. Stačí ji občas orosit.
Váhy mají cit pro symetrii a vyladěný prostor. Orchidej dodá interiéru eleganci, a přitom nechce každodenní péči. Kvete dlouho a trpělivost bohatě odmění.
Vodnář přitahuje všechno nezvyklé a experimentální. Maranta zvaná modlitební rostlina na noc zvedá listy vzhůru, což přesně sedne jeho zvědavosti. Má ráda rozptýlené světlo a vlhčí vzduch. Vodní znamení jsou citliví pečovatelé
Rak, Štír a Ryby patří k vodě. Jsou vnímaví a rádi se o někoho starají, i když každý po svém. Hodí se k nim rostliny, které jejich pozornost ocení.
Rak je srdcař, pro kterého je domov svatyní. Lopatkovec mu udělá radost, protože čistí vzduch, vykvete elegantními bílými květy a snese i míň světla.
Štír si potrpí na výsledky a špatně nese, když mu něco pod rukama odejde, takže od rostliny čeká jistý růst. Tchýnin jazyk je téměř nezničitelný, poradí si v šeru i na slunci a zálivku zvládne jednou za čas.
Ryby vnímají krásu citově a rády se obklopují jemnými, hezkými kousky. Potěší je africká fialka, která nasazuje květy skoro celý rok v mnoha barevných tónech a vystačí si s tlumeným světlem. Vodním znamením sedne kvetoucí rostlina, která jejich péči odmění. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Všech dvanáct doporučení přehledně shrnuje následující tabulka:
Znamení Živel Doporučená rostlina Proč se hodí Beran oheň kaktus svědčí mu sucho a nevadí mu vynechaná zálivka Lev oheň monstera velkými prostříhanými listy přitáhne pozornost Střelec oheň sloní noha ukládá vodu do kmene a vydrží týdny bez zálivky Býk země peněžovník (strom peněz) roste pomalu, stačí mu světlo a občasná zálivka Panna země aloe vera zvládne sucho a její gel se hodí na spáleniny Kozoroh země fíkovník roste úměrně péči a časem z něj bude stromek Blíženci vzduch tilandsie vláhu bere ze vzduchu, stačí ji občas orosit Váhy vzduch orchidej dodá eleganci a nechce každodenní péči Vodnář vzduch maranta (modlitební rostlina) na noc zvedá listy vzhůru Rak voda lopatkovec čistí vzduch a vykvete bílými květy Štír voda tchýnin jazyk téměř nezničitelný, poradí si v šeru i na slunci Ryby voda africká fialka kvete skoro celý rok a stačí jí rozptýlené světlo Berte horoskop s nadhledem, klíčem zůstává správné místo
I když na hvězdy nedáte, princip za tímhle výběrem platí i bez astrologie. Zapomnětlivým lidem sednou sukulenty a otužilci, pečovatelé si užijí kvetoucí druhy, které ocení pravidelnou pozornost.
Než rostlinu koupíte, zamyslete se upřímně, kolik času jí reálně věnujete a jaké máte doma světlo. To o úspěchu rozhodne víc než datum narození. A pokud vybíráte dárek, znamení obdarovaného je aspoň milá nápověda, kudy se vydat.
Zdroje: https://www.almanac.com/perfect-houseplant-your-zodiac-sign, https://horoskopy.blesk.cz/clanek/nove-horoskopy-astroclanky/626720/nejlepsi-pokojova-rostlina-pro-vase-znameni-proc-se-hodi-prave-pro-vas.html, https://www.ireceptar.cz/zdravi/rostliny-podle-horoskopu.html, https://sazenicka.cz/pokojova-rostlina-ke-znameni/, https://www.citrus-shop.cz/blog-souteze/rostliny-podle-znameni-zverokruhu, https://living.iprima.cz/nejlepsi-pokojove-rostliny-pro-vsechna-znameni-zverokruhu-ktera-je-ta-vase-106574