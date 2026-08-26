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Než v srpnu pohnojíte rajčata a květiny, zkontrolujte jednu věc. Češi neustále dokola chybujíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V horkém závěru léta může výživa v suchém substrátu kořenům spíš uškodit. Podívejte se, kdy přihnojit rajčata, papriky a truhlíky a kdy raději jen zalít.
Než v srpnu pohnojíte rajčata a květiny, zkontrolujte jednu věc. Češi neustále dokola chybují
Zdroj: Shutterstock
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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