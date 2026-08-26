Jahody přestaly plodit, ale práce teprve začíná. Kdo teď vynechá tři kroky, příští rok sklidí polovinu

Jahody patří do každého zdravého jídelníčku. Jsou totiž plné vitamínů, antioxidantů a vlákniny, takže představují vynikající doplněk zdravé stravy.
Rovněž se pyšní obzvláště vysokým obsahem vitaminu C, kterého je v jedné porci více než v pomeranči. Obsahují také mangan, foláty a draslík, které jsou nezbytné pro celkové zdraví. Co ještě vědět o jahodách
Jahody mají podle webu
Pěstitelka nízký glykemický index, takže jsou vhodnou volbou pro ty, kteří si hlídají hladinu cukru v krvi. Jejich bohatý obsah antioxidantů, včetně antokyanů, kvercetinu a kaempferolu, pomáhá bojovat proti oxidačnímu stresu a zánětům, což může snížit riziko chronických onemocnění, jako jsou třeba srdeční choroby a rakovina. Vláknina v nich navíc podporuje trávení a podporuje zdravý střevní mikrobiom. Význam posklizňové péče
Abyste si tedy mohli dopřávat tyto báječné plody v neomezeném množství i příští rok, musíte se ještě teď vypravit k záhonům. Sklizní jahod totiž práce zahradníka ani zdaleka nekončí. Klíčovým úkolem je zejména řez, který pomáhá jahodám zotavit se z náročného letního období a nabrat sílu pro následující rok.
Proto si pamatujte, že jakmile rostliny jahodníku přestanou plodit, je čas ostříhat všechny výhony. Tyto výběžky
spotřebovávají mnoho živin z půdy a mateřskou rostlinu oslabují. Mladé jahody můžete poté zasadit na nové místo nebo je zkompostovat. Vytrhejte také veškerý plevel, který s jahodami soupeří o živiny a minerální látky. Výživa je také důležitá
Přestože jahody již ukončily plodnost, stále vyžadují péči, která zahrnuje zejména pravidelné hnojení. Volte proto organická hnojiva bohatá na dusík a draslík – a
klidně je můžete vyrobit z běžných plevelů, které se nacházejí na vaší zahradě. Skvěle se k tomuto účelu hodí kupříkladu kopřivy, vratič, přeslička, pelyněk a kapradiny, jak radí MagazínZahrada. Zdroj fotografie: Freepik Po sklizni jahodníky ostříhejte a zkontroluje. Hledejte příznaky běžných problémů, jako jsou mšice, roztoči nebo houbové infekce.
Stačí je namočit na několik dní do kbelíku nebo sudu s vodou a vytvořit koncentrát. Tento roztok před použitím na jahody zřeďte alespoň v poměru 1:6. Nic víc už není třeba.
Výsledný efekt můžete podpořit také popelem, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali dříve.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři