Česká botanická společnost chce zakázat populární zahradní trávu. Ozdobnice se šíří vegetativně a potlačuje domácí druhy

Ozdobnici obrovskou si dnes koupíte v každém větším zahradním centru. Dvoumetrová tráva s elegantními chocholy vypadá nevinně, roste rychle a údržbu téměř nevyžaduje. Jenže právě tyto vlastnosti znepokojují českou botanickou obec. Hlavní výbor České botanické společnosti schválil 10. srpna 2026 odborné stanovisko, které varuje před pěstováním této nepůvodní trávy na plantážích i v zahradách. Důvod? První doložené úniky do volné přírody, vegetativní šíření podzemními oddenky a obava, že z dnešního „sterilního hybridu“ se může stát zítřejší invazní problém. Srovnání s křídlatkou není náhodné, mechanismus šíření je podobný.
Varování, nikoli zákaz
Důležité je rozlišit, co přesně se stalo. Česká botanická společnost je odborná organizace, která podle vlastních stanov vydává stanoviska, nemá ale pravomoc cokoliv legislativně zakázat. Kdo má ozdobnici na zahradě, nedělá nic protiprávního. Druh není ani na unijním seznamu invazních druhů, kde figurují třeba křídlatky.
Přesto nejde o planý poplach. Stanovisko ČBS míří dvěma směry najednou. Zaprvé proti velkoplošnému pěstování ozdobnice na rekultivovaných výsypkách Mostecka v rámci projektu Green Mine. Zadruhé, a to je podstatnější, proti rozšiřování výsadeb „v malém měřítku“ na soukromých zahradách. Botanici argumentují tím, že u rostlin s mohutnou biomasou a vegetativním šířením je levnější brzdit riziko v rané fázi než řešit následky později.
Proč botanici mluví o křídlatce
Srovnání s křídlatkou japonskou zní dramaticky, ale má věcné jádro. Obě rostliny se šíří vegetativně, podzemními oddenky, jejichž fragmenty dokážou zakořenit na novém místě. Obě preferují břehové zóny podél vodních toků, kde eroze a proud přenášejí úlomky kořenů po proudu. A obě umějí vytvářet husté, dominantní porosty, které berou světlo a prostor domácím druhům.
Rozdíl je ve fázi. Křídlatka je v Česku i v celé EU etablovaný invazní problém s desítkami let nekontrolovaného šíření. Ozdobnice obrovská je v databázi Pladias vedena zatím jen jako „přechodně zavlečená“, s prvním záznamem ve volné přírodě z roku 2003. Jednotlivé lokality úniku ale už existují, ČBS konkrétně jmenuje břeh Starého rybníka v přírodní památce Zelendárky na Písecku.
Klíčový impulz přišel ze zahraničí. Studie publikovaná v dubnu 2025 v Scientific Reports popsala první pozorovanou naturalizaci ozdobnice obrovské v Evropě, v jihovýchodním Polsku, v břehové zóně potoka Magierka. Mezi lety 2023 a 2024 se tam jeden trs rozrostl ze šesti stébel na dvanáct, přežil zimu a autoři upozornili na reálné riziko přenosu oddenků erozí a vodou. Doporučili mechanické odstranění a vyšší informovanost zahradníků i prodejců.
Mostecko: cenná příroda místo mrtvé výsypky
Spor má i konkrétní geografický bod. Projekt Green Mine, jehož nositelem je Sev.en Inntech a partnery mimo jiné UJEP, ČZU či VŠCHT, běží od ledna 2024 do konce roku 2027. V květnu 2026 univerzita oznámila další etapu výsadby ozdobnice v bývalém lomu ČSA. Záměr zní logicky: rychle rostoucí tráva s výhřevností blízkou uhlí, která zároveň čistí kontaminovanou půdu.
Jenže lom ČSA není biologicky prázdná plocha čekající na ozelenění. Podle reportáže ČT24 s daty od vědců z UJEP tam spontánní sukcese vytvořila prostředí pro zhruba 1 450 druhů organismů. Přes sto z nich je zvláště chráněných, více než tři sta figurují na červených seznamech. Vnášet do takového území nepůvodní trávu se schopností dominovat společenstvům, to je přesně ten střet, který botaniky přiměl k veřejnému stanovisku.
Nejde o spor vědců proti zahrádkářům. Jde o střet dvou logik obnovy krajiny: rychlé technické řešení pomocí výkonné plodiny versus opatrnost před novým invazním experimentem na území, které si příroda už vzala zpět sama.
Co dělat, když ozdobnici máte na zahradě
Žádný právní předpis zatím pěstování ozdobnice obrovské v Česku nezakazuje. Odborně opatrný postup ale vypadá takto:
- Nerozšiřovat výsadby a nepředávat sazenice dál.
- Pravidelně kontrolovat okraje trsu a hlídat případný únik oddenků.
- Nepěstovat v blízkosti vodních toků, kde hrozí přenos fragmentů proudem.
- Při rozhodnutí o likvidaci odstranit celý trs včetně oddenků a následně kontrolovat obrůstání; přesně tento postup doporučují i autoři polské studie a AOPK ČR.
Kdo hledá podobný dekorativní efekt bez rizika, může zvážit bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea), domácí druh dorůstající přes dva metry, který v české krajině žije odjakživa.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková