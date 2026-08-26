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Tento nenápadný čip s obrovským potenciálem může pomoci 6G, radarům i družicím

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Mikročip velký přibližně jako zrnko rýže dokáže vytvářet mimořádně stabilní spektrum světelných frekvencí, které lze převést na více milimetrových vln současně. Podle vědců by tato technologie mohla v budoucnu významně posunout vývoj 6G sítí i kvantových systémů.
Tento nenápadný čip s obrovským potenciálem může pomoci 6G, radarům i družicím

Tento nenápadný čip s obrovským potenciálem může pomoci 6G, radarům i družicím

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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