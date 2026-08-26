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Hrdinka i mimo službu. Strážnice Adéla zachránila život muži po cestě z práce

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Strážnice Adéla se po noční směně těšila domů na odpočinek, když ale viděla staršího muže na Štefánikově mostu, nedalo jí to a zastavila. Se seniorem, který se pohyboval za zábradlím, se dala do řeči a dokázala ho přesvědčit, aby to nevzdával.
Hrdinka i mimo službu. Strážnice Adéla zachránila život muži po cestě z práce

Hrdinka i mimo službu. Strážnice Adéla zachránila život muži po cestě z práce

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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