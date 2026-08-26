Hrdinka i mimo službu. Strážnice Adéla zachránila život muži po cestě z prácePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hrdinka i mimo službu. Strážnice Adéla zachránila život muži po cestě z práce
Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 tisíc korun....
Doprava v ulici Vídeňská ve směru do centra byla na víc než hodinu zastavena kvůli dopravní nehodě autobusu...
Policisté zasahovali v centru Prahy v ulici Jakubská, kde se v jednom z hotelů zabarikádoval host a odmítl...
V rekonstruované budově Nové scény Národního divadla z roku 1983 stavbaři zjistili větší množství azbestu,...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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