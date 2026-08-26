Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle brambor. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim začnou klíčit už po týdnu

Brambory v mnoha domácnostech končí ve stejné přihrádce pod linkou jako další nenápadná surovina, kterou k nim házíme úplně automaticky. Je to zvyk praktický a letitý, jenže právě tahle dvojice k sobě vůbec nepatří. Jeden ze sousedů totiž tomu druhému tiše ubírá na výdrži a vy pak koukáte, proč vám hlízy vyhánějí klíčky sotva pár dní po nákupu.
Cibule a brambory do jednoho košíku nepatří
Tím nešťastným sousedem je cibule a stejně tak dopadne i česnek. Uložené hned vedle brambor je totiž předčasně probouzejí z jejich klidového stavu, takže hlízy dřív ztrácejí pevnost, měknou a raší z nich výhonky.
Nepříjemné je, že si obě suroviny škodí navzájem. Když se mezi brambory připlete jedna nahnilá, dokáže během chvíle nakazit i cibuli poblíž. Nejlepší službu proto obojímu prokážete, když každou surovinu uklidíte zvlášť a dopřejete jí vlastní vzdušný kout.
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Za celým problémem je vlhko a aromatické látky, které se z cibule během ležení uvolňují. Brambora sama o sobě pořád žije, dýchá a odpařuje ze sebe vodu. Přidá-li se k tomu ještě vlhkost od cibule a k tomu skříňka, kterou nikdo nevětrá, vznikne dusno, ve kterém hlízy raší nejrychleji.
Přes horké měsíce je ten efekt ještě silnější. Ve dne se kuchyně nahřeje, v uzavřené skříňce se vzduch ani nehne a spojení tepla s vlhkem klíčení pořádně nastartuje. Zásoba, která měla vydržet celé týdny, tak umí vyrašit první výhonky během pár dnů.
V dusnu nevětrané skříňky vyženou brambory první klíčky během několika dnů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kam brambory uložit, aby vydržely
Nejlépe se bramborám daří v temnu, chladu a tam, kde stále proudí čerstvý vzduch. Na světle zezelenají, v teple začnou pučet, a tak pro ně nehledejte prosluněný parapet ani kout hned u sporáku nebo ledničky, které kolem sebe hřejí. Nejlepší je udržet je někde kolem 6 až 8 °C, což ve sklepě nebo chladné komoře zvládnete snáz než v rozehřáté kuchyni.
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U samotného uložení se vyplatí dodržet pár zásad:
Igelitové tašky z obchodu se ke skladování nehodí, protože se v nich drží vlhko a hlízy se v něm zapaří. Lepší je sáhnout po papírovém nebo jutovém pytli a po dřevěné či plastové přepravce s otvory, kudy může proudit vzduch. Před uložením brambory neomývejte, voda jen nahrává hnilobě. Zásobu si čas od času přeberte a měkké nebo natlučené kusy rovnou vytřiďte, ať nenakazí zbytek. Jablko ve spíži klíčení zpomalí
Naopak jedna vychytávka dokáže brambory udržet pevné mnohem déle. Vložte mezi ně jedno nebo dvě jablka. Ta ze sebe vydechují etylen, plyn, který u brambor růst klíčků brzdí, takže hlízy zůstanou v kondici výrazně delší dobu. Podle výzkumu z britské Cranfield University umí etylen v uskladněných hlízách přibrzdit množení buněk, ze kterých výhonky vyrážejí, a probuzení tím oddálit. Až jablka svrasknou, prostě je nahraďte novými.
Jedno pravidlo si u toho ohlídejte. Cibuli držte dál nejen od brambor, ale i od jablek. Ovoce od ní totiž snadno chytne pach a začne po cibuli zavánět, což u jablek v míse nikdo nestojí.
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Objeví-li se první výhonek, ještě to pro bramboru nemusí být ortel. Dokud je hlíza tvrdá, nezvadlá a bez zelených míst a raší z ní jen krátké klíčky, stačí výhonek i s kouskem dužiny okolo hlouběji vyříznout a bramboru normálně zpracovat. Odlomené klíčky samotné ale do jídla nepatří.
Větší pozor si dejte u hlíz s dlouhými klíčky, měkkou dužinou nebo zelenými plochami. Právě v nich přibývá solanin, přírodní jed, který v bramboře zůstane, ať už ji uvaříte, nebo upečete. Takové kusy je rozumnější rovnou vyhodit.
Zdroje: https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/proc-neskladovat-cibuli-brambory/, https://www.kondice.cz/hubnuti-a-strava/jak-skladovat-brambory-aby-neklicily-trik-jablko/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-skladovat-brambory-aby-vydrzely-do-jara, https://www.bydlimekvalitne.cz/tipy-primo-od-farmaru-jak-skladovat-brambory-aby-neklicily-pozor-na-cibuli-vzduch, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/skladovani-brambor-kliceni-cibule/