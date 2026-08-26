Na babiččině hrobě jsem našla puget růží. Odhalila jsem příběh, který měl zůstat utajen

Růže, které tam neměly být
Stála jsem před hrobem a zírala na ten puget. Drobné květy červených růží, profesionálně svázané. Takové svazky se na podzim v našem malém městě prodávaly jen v jednom květinářství a stály víc, než jsem tehdy měsíčně utratila za jídlo. Byla jsem na vysoké, bydlela jsem na koleji a domů jezdila jednou za čtrnáct dní. Vždycky jsem šla na hřbitov, uklidila hrob, zapálila svíčku.
Tentokrát tam ale byl někdo přede mnou.
Klekla jsem si a vzala ten lístek do ruky. Malá bílá kartička, na které bylo napsáno rukou: Pro mou Márinku. Nikdy jsem nezapomněl. J.K.
Márinka. Tak babičku nikdo neoslovoval. Celý život byla Marie, Maruška, maximálně Máňa. A kdo je J.K.?
Nikdo v rodině o něm nevěděl
Doma jsem se zeptala mámy. Ukázala jsem jí lístek, který jsem si vzala s sebou – nevím proč, asi instinkt. Máma se na něj dlouho dívala a pak jen zavrtěla hlavou.
„Nikoho takového neznám. Táta by možná věděl víc, ale ten… no, víš.“ Její táta, tedy můj děda, zemřel o tři roky dřív než babička. A máma měla pravdu – kdyby někdo něco věděl o babiččině minulosti, byl to on.
Zkoušela jsem to u tety, u strýce. Všude stejná reakce. Pokrčení ramen, zmatenost, někdy i lehká nevole. „Proč to řešíš? Asi nějaký starý přítel. Nech to být.“
Ale já to nechat nemohla. Protože o dva týdny později tam byly růže znovu.
Začala jsem chodit na hřbitov každý týden
Bylo to šílené, vím. Měla jsem zkoušky, seminárky, normální studentský život. Ale přesto jsem teď jezdila domů každý pátek, trávila skoro celý víkend na lavičce kousek od babiččina hrobu a čekala. Nevěděla jsem na co. Na muže s iniciálami J.K.? Na někoho, kdo vypadá jako z Kanady? To bylo další vodítko – na jednom lístku bylo napsáno Z Vancouveru s láskou.
Kamarádky mi říkaly, že jsem posedlá. Možná měly pravdu. Ale já jsem potřebovala vědět, kdo to je. Protože babička byla celý můj život tím nejobyčejnějším člověkem na světě. Vařila knedlíky, pletla svetry, chodila do kostela. A najednou tady byl někdo, kdo na ni pamatoval jako na Márinku. Někdo, kdo ji miloval natolik, že po desítkách let přijel z druhého konce světa.
V prosinci jsem ho konečně viděla.
Starý muž, který sem nepatřil
Byl pátek odpoledne, začínalo se smrákat. Já jsem už chtěla jít, byla zima a začalo sněžit. A pak jsem ho uviděla – vysokého muže v tmavém kabátě, jak pomalu kráčí mezi hroby. Měl v ruce kytici. Těch červených růží.
Zastavil se u babiččina hrobu, postavil květiny k patě náhrobku a chvíli tam jen stál. Nehýbal se, jen zíral na to jméno vytesané do kamene.
Vstala jsem a šla k němu.
„Promiňte,“ řekla jsem tiše. „Vy jste J.K.?“
Otočil se. Měl modré oči, úplně vybledlé, a kolem nich vrásky. Vypadal na sedmdesát, možná víc. A když mě viděl, jak tam stojím s rukama zastrčenýma v kapsách bundy, smutně se usmál.
„Ty musíš být vnučka,“ řekl česky, ale s přízvukem. „Máš její oči.“
Příběh, který nikdo nesměl znát
Šli jsme do nedaleké hospody. Objednal si svařák, já taky. A pak mi všechno řekl.
Jmenoval se Josef Kovář. Chodil s babičkou na gymnázium a dlouho ji tajně miloval. Nikdy se neodvážil vyznat jí lásku. O jeho citech musela vědět, ale nejspíš se také styděla něco říct. Chodili spolu na procházky a navzájem si půjčovali knížky.
Po válce se rozhodl požádat ji o ruku. Přijala s rozpaky. Tušil, že je ve hře ještě někdo jiný… Můj děda.
A pak události nabraly rychlý spád. Politické poměry přiměly Josefovu rodinu emigrovat do ciziny. Josef babičce nabídl, aby odjela s ním. Bála se.
Nakonec zakotvil v Kanadě a založil si tam rodinu, měl děti, vnuky. Ale na babičku nikdy nezapomněl. A když loni zemřela jeho žena, rozhodl se, že ji musí najít.
„Psal jsem na radnice, hledal jsem v archivech. Trvalo mi to měsíce. A pak jsem našel její jméno. V seznamu zemřelých.“
Osudové rozhodnutí
Seděli jsme tam skoro dvě hodiny. Vyprávěl mi o babičce, jaká byla v osmnácti. Jak byla plná ambicí, jak chtěla studovat medicínu, jak tancovala. Nic z toho jsem o ní nevěděla.
Babička se pak vdala za dědečka. Byl to dobrý muž, měli spolu tři děti, normální život. Ale teď jsem věděla, že kdysi stála před velkým dilematem. Dva muži, dvě různé životní cesty. Co by se stalo, kdyby si bývala vybrala Josefa?
Máma říká, že nemá smysl nad tím přemýšlet. Co se stalo, stalo se. Josef choval k babičce hluboké city, ale ona to zřejmě cítila jinak. Dala přednost dědovi a životu v Československu. Bylo to její rozhodnutí a celou historii už dávno odvál čas.
Já mám ale pořád někde v hlavě ten příběh mladé dívky se dvěma nápadníky. Ten jeden, ač odmítnutý, na ni nikdy nezapomněl. Jeho láska byla tak hluboká, že po dlouhých letech přijel přes půl planety, aby dívce svého srdce položil růže na hrob. Znala jsem ji jako starou ženu u plotny s polévkou. Josef ji znal jinak. Kdysi se mu vryla do srdce a on ji nikdy nedokázal vymazat. Je to smutné, nebo je to jen normální běh života? Netuším.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková