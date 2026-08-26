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Při nočním požáru shořely čtyři rodinné domy, škoda dosahuje 18 milionů korun

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Čtyři rodinné domy v řadě včetně dílny a garáže shořely v noci na středu v Bezvěrově na severním Plzeňsku. U požáru zasahovalo 14 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Hasiči evakuovali sedm osob. Dva lidé se při požáru zranili. Předběžná škoda byla vyčíslena na 18 milionů korun. Zásahem hasičů se podařilo uchránit další objekt a hodnoty za 10 milionů.
Při nočním požáru shořely čtyři rodinné domy, škoda dosahuje 18 milionů korun

Při nočním požáru shořely čtyři rodinné domy, škoda dosahuje 18 milionů korun

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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