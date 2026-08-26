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Hluk a zápach plynu v Trutnově. Město uklidňuje, jde o plánované odpouštění

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Obyvatele Trutnova a okolí může ve čtvrtek 27. srpna překvapit silný hluk a zápach plynu. Důvodem jsou plánované práce na vysokotlakém plynovodu, při kterých bude docházet k řízenému odpouštění plynu do ovzduší. Podle města lidem nehrozí žádné nebezpečí.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Canva
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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