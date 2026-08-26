Vyhlašujeme nejhorší spotřebič v české kuchyni. Běží celý den a připraví vás až o 3 000 Kč ročně

Většina lidí by na otázku, co v kuchyni spolyká nejvíc proudu, ukázala na troubu nebo rychlovarnou konvici. Skutečný vítěz je ale úplně jiný spotřebič. Nedělá žádný rozruch, celý rok tiše bzučí v koutě a právě proto dokáže z rodinného rozpočtu ukrojit částku, kterou byste od něj nečekali.
Vítěz, který se nikdy nevypne
Titul nejdražšího spotřebiče v kuchyni patří lednici. Není to tím, že by měla vysoký příkon, právě naopak. Rychlovarná konvice si při ohřevu vody řekne o zhruba 2 000 wattů, chladničce přitom stačí nepatrný příkon. Její tajemství je v čase. Lednice jako jediný spotřebič v domácnosti nejde nikdy vypnout a drží nastavenou teplotu čtyřiadvacet hodin denně, celý rok bez přestávky.
Kompresor se sice spíná v cyklech a nechladí úplně pořád, celkový součet hodin ale nemá mezi ostatními spotřebiči konkurenci. V domácnosti, která netopí elektřinou ani si jí neohřívá vodu, ukrojí chladnička běžně 10 až 18 procent z celoroční faktury za proud. Mezi jednotlivými spotřebiči v bytě se tak dostává úplně na špičku.
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Trouba působí jako jasný viník, protože při pečení z ní jde cítit výkon. Jenže naplno běží sotva hodinu nebo dvě týdně, takže za celý rok se vejde zhruba do 200 kilowatthodin. Jakmile tentýž údaj spočítáte u lednice, která jede nepřetržitě, poměr sil se obrátí.
Podobně jsou na tom další kuchyňští pomocníci s vysokým příkonem. Fén, konvice i mikrovlnka naberou hodně wattů, běží ale jen pár minut denně. Chladnička spotřebu nesbírá v nárazech. Načítá ji trpělivě po celý rok, a právě proto ji na účtu nakonec nikdo jiný nepřekoná. Na lednici se tak nejvíc vyplatí zaměřit každému, kdo chce ušetřit za elektřinu.
O výši účtu rozhoduje stáří
Teď se dostáváme k číslu z titulku. Moderní úsporná lednice se dnes vejde zhruba do 100 až 150 kilowatthodin za rok, což při běžné ceně elektřiny znamená přibližně 700 až 1 000 korun. Starší spotřebič, který pamatuje patnáct nebo dvacet let provozu, si ovšem bere mnohonásobek. Běžně spotřebuje kolem 400 až 500 kilowatthodin a objemné americké modely s výrobníkem ledu se dostanou klidně přes 700.
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Při aktuálních cenách proudu, které se pohybují kolem 7 korun za kilowatthodinu, se tak provoz staré neúsporné chladničky vyšplhá zhruba na 3 000 korun ročně a u těch nejnáročnějších kusů ještě výš. Rozdíl proti úspornému kousku dělá klidně dva tisíce korun každý rok. Právě proto se stará lednice, které si nikdo nevšímá, stává tím nejdražším, co v kuchyni máte.
Rozdíl mezi úsporným a starým kusem přehledně shrnuje následující tabulka:
Typ lednice Roční spotřeba Roční náklady Moderní úsporná 100 až 150 kWh 700 až 1 000 Kč Patnáct až dvacet let stará 400 až 500 kWh kolem 3 000 Kč Na čem lednice zbytečně pálí proud Přečtěte si také: Češi ve velkém kupují nářadí Parkside z Lidlu, ale nemají tušení, kdo ho ve skutečnosti vyrábí. Prozradíme vám to
Účet přitom umíte stáhnout dolů, aniž byste hned museli utrácet za nový spotřebič. Nejvíc pomůže místo, kam lednici postavíte, ale vyplatí se ohlídat i pár dalších drobností:
když lednice stojí těsně u trouby, sporáku nebo radiátoru, teplo z nich ji nutí běžet na vyšší otáčky, a tak jí prospěje spíš chladnější místo s pár centimetry volného prostoru po stranách, kudy může proudit vzduch; i tenká vrstva námrazy v mrazicí části donutí kompresor pracovat víc a spotřeba povyskočí o desítky procent, takže se vyplatí občas odmrazit; lednici stačí 4 až 5 stupňů a mrazáku minus 18, přičemž každý stupeň navíc dolů jen zbytečně přidává na účtu; nezapomínejte ani na zaprášenou mřížku vzadu a na těsnění dveří, které postupem let ztvrdne a začne pouštět dovnitř teplý vzduch. Kdy se výměna opravdu vyplatí
Reklamy rády tvrdí, že nová lednice se zaplatí sama. Platí to ale hlavně u opravdu starých kusů. Pokud vaše chladnička pamatuje deset a víc let, úspornější varianta úsporu přinese rychle a výměna dává smysl, zvlášť když stará zrovna dosluhuje. U spotřebiče mladšího osmi let se peníze vložené do výměny vracejí pomalu, protože rozdíl ve spotřebě je malý. V takovém případě víc udělá správné nastavení a péče než nákup nového.
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Jestli chcete mít jistotu, kolik vaše lednice reálně spolyká, pořiďte si wattmetr a zapojte ho mezi zásuvku a lednici. V prodejnách s elektronikou vyjde na 200 až 500 korun a ukáže vám přesně, jestli tiše bzučící kráska v koutě patří mezi úsporné, nebo mezi ty, kterých je lepší se zbavit.
Zdroje: https://www.elektrina.cz/spotreba-a-prikon-domacich-spotrebicu-lednice-televize-pc-pracka, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/lednice/, https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://www.porovnej24.cz/clanky/jaka-je-spotreba-lednice-a-kolik-za-ni-rocne-zaplatite-v-uctech-za-elektrinu/
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