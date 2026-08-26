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Zaniklou obec na Sokolovsku nahradilo největší bateriové úložiště v republice

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V lokalitě zaniklé obce Lipnice u Vintířova na Sokolovsku funguje největší bateriové úložiště v republice. Výkon i kapacita jsou několikanásobně větší než dosavadní podobné instalace napříč Českem.
Zaniklou obec na Sokolovsku nahradilo největší bateriové úložiště v republice

Zaniklou obec na Sokolovsku nahradilo největší bateriové úložiště v republice

Zdroj: SUAS Group
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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