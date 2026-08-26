Zaniklou obec na Sokolovsku nahradilo největší bateriové úložiště v republicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zaniklou obec na Sokolovsku nahradilo největší bateriové úložiště v republice
Muže z Otovic na Karlovarsku, který v sobotu podle policie brutálně napadl svou ženu, poslal soud do vazby....
V Karlových Varech bude letos v komunálních volbách kandidovat devět stran, hnutí a koalic. Před čtyřmi...
Od narození čelí vážným zdravotním obtížím dnes šestiletý Ondřej, který potřebuje nepřetržitou péči....
Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení, předpovídají meteorologové. V pátek se nakrátko vrátí...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
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