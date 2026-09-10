Jezírko na sídlišti Ďáblice dostane ekologickou léčbu proti řasám

Reklama
1 min
Jezírko na sídlišti Ďáblice dostane ekologickou léčbu proti řasámPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jezírko na sídlišti Ďáblice trápí opakované přemnožení řas a zelená voda. Městská část Praha 8 se rozhodla situaci řešit bez agresivní chemie a sáhla…
Jezirko-na-sidlisti-Dablice
Zdroj:
Reklama
Učiliště v Chroustovicích oživuje starou vodní elektrárnu
Do Chroustovic se vrací vodní energie. Odborné učiliště tam obnovuje malou vodní elektrárnu, jejíž původní...
Tunelbus 145 od září zastaví na Kuchyňce, studenti získají přímé spojení s Dejvicemi
Autobusová linka 145, přezdívaná tunelbus, přestane od 29. září 2026 míjet univerzitní areál na...
Vrtulník letěl pro těžce zraněného motocyklistu u Starých Hamrů
Těžká dopravní nehoda zaměstnala v podvečer 9. září záchranáře ve frýdecko-místeckém okrese. Krátce po...
Dobrovolníci pomáhají pacientům po mozkové příhodě
Pokles koutku úst, náhlá slabost nebo necitlivost poloviny těla a nesrozumitelná řeč patří mezi typické...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
Sara Sandeva odhalila, jak vypadaly její poslední chvíle před svatbou: Z těchto fotek fanouškům ukápla slza
In-lifestyle.cz
dnes, 13:23
2 min
Prudké ochlazení je tady. Podzim už se hlásí o slovo
Meteocentrum.cz
dnes, 13:20
2 min
Jak dnes žije Hasselhoff z Pobřežní hlídky: Tři manželství, boj s alkoholem a chodítko v 74 letech
VIPživot.cz
dnes, 13:15
4 min
Oktagon 93 Brno 2026: program, karta, hlavní zápas Roušal vs. Mågård a kde sledovat živě
SportWin
dnes, 13:15
4 min
MŽP seznámí šumavské starosty s detaily nálezu chemikálií a postupem sanací
Plzeňská Drbna
dnes, 13:15
2 min
Reklama
Medvědy neštvali proti psům až za Shakespeara. Středověká Evropa se bavila krvavou podívanou o staletí dřív
Kód Enigma
dnes, 13:15
3 min
Babišův střet zájmů může ohrozit dotace a poškodit reputaci Česka, varují europoslanci
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:10
Sucho trvá. Cisterny s pitnou vodou vyjely na Lysou horu už třicetkrát
Ostravská Drbna
dnes, 13:08
1 min
Cyklostezka Ohře má nový web, plánování trasy bude snazší
Náš REGION
dnes, 13:00
1 min
Meteorologové otočili o 180 stupňů. První sněžení zasáhne střední Evropu už tento týden
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:00
2 min
Reklama
Kulturní tipy: Vrací se Fauda – a trauma 7. října, top divadelní představení v Plzni, kuchařská legenda či Havlovy dopisy
HN.cz
dnes, 13:00
Většina lidí pecky z švestek vyhazuje. Stačí jeden krok a máte vlastní semenáček
adbz.cz
dnes, 13:00
3 min
Učiliště v Chroustovicích oživuje starou vodní elektrárnu
Náš REGION
dnes, 12:58
1 min
Tunelbus 145 od září zastaví na Kuchyňce, studenti získají přímé spojení s Dejvicemi
Náš REGION
dnes, 12:56
1 min
Vrtulník letěl pro těžce zraněného motocyklistu u Starých Hamrů
Náš REGION
dnes, 12:54
1 min
Reklama
Dobrovolníci pomáhají pacientům po mozkové příhodě
Náš REGION
dnes, 12:51
1 min
Pardubický kraj hledá nejlepší školní jídelnu roku 2026
Náš REGION
dnes, 12:48
1 min
11. září ještě neskončilo. Newyorští hasiči popsali krutou daň za tehdejší hrdinství
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 12:45
Svitavy slaví 770 let od založení, tak pojďte nás ve fotoreportáži navštívit
i60.cz
dnes, 12:45
5 min
Jezírko na sídlišti Ďáblice dostane ekologickou léčbu proti řasám
Náš REGION
dnes, 12:43
1 min
Reklama
Válka na Blízkém východě tlačí inflaci vzhůru. ECB zvýšila úrokové sazby
HN.cz
dnes, 12:43
Neviditelní hrdinové zimní olympiády: Z chaosu vytváří záběry, které sledují miliony diváků. A mají na to jen chviličku
Mobify.cz
dnes, 12:41
5 min
Žloutenka na Vysočině: za osm měsíců téměř tolik případů jako za celý loňský rok
Náš REGION
dnes, 12:39
1 min
Nejmódnější střih podzimu sluší všem: Opticky zeštíhlí hlavně jeden typ postavy
TrendEvy
dnes, 12:36
3 min
Smolková dostala ex-UFC soupeřku místo titulového zápasu. Oktagon jí pás zatím nedá, i když je volný
MMAMAG.cz
dnes, 12:36
3 min
Reklama
Manganistan draselný za pár korun promění i slabé hlízy v plný sklep brambor. Stačí 20 minut před výsadbou a úroda se zdvojnásobí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 12:31
2 min
Dršťková polévka s poctivým základem, která zahřeje a zasytí lépe než kdejaký vývar
Cooky.cz
dnes, 12:31
4 min
Šumavský bunkr s toxickými sudy čeká sanace za 192 milionů
Náš REGION
dnes, 12:30
2 min
Sucho mění údržbu městské zeleně. Město se zaměří hlavně na plevel
Budějcká Drbna
dnes, 12:30
1 min
Co se stane s tělem, když na měsíc úplně přestanete pít kávu. Zázrak, tvrdí vědci
FAJNTIP.cz
dnes, 12:30
4 min
Reklama
Úškrt poslal Hálovi temný vzkaz. Jeden skončí v sanitce, druhý v rakvi
MMAMAG.cz
dnes, 12:28
1 min
Namířil bezpečnostní kameru i na sousedovu zahradu. Vlastní dům může hlídat, cizí pozemek už je problém
Náš REGION
dnes, 12:28
5 min
Machinace se zakázkami v Olomouckém kraji míří před soud, obžalobě čelí 8 lidí
Hanácká Drbna
dnes, 12:28
1 min
Bojovník tvrdí, že mu nabídli přes 10 milionů za zápas se šimpanzem. Experti varují
MMAMAG.cz
dnes, 12:24
1 min
Alkoholový víkend v Pardubicích: kapacita záchytky byla naplněna, strážníci zuří
Náš REGION
dnes, 12:23
3 min
Reklama
Muradov si jasně řekl o Jotka, ale Oktagon nechává rozhodnout fanoušky. Mach reaguje překvapivě klidně
MMAMAG.cz
dnes, 12:18
3 min
Inflace v srpnu zrychlila na 1,9 pct. Zdražují pohonné hmoty, potraviny jsou levnější
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:17
Proč mají psi tolik tvarů, ale kočky vypadají stále poměrně podobně?
Kód Enigma
dnes, 12:14
8 min
Peňáz chce větší jméno. Nejblíž má být zápas s nebezpečným Polákem
MMAMAG.cz
dnes, 12:10
1 min
Harry Potter obsadil nového Dobbyho. Mladého Voldemorta si zahraje hvězda drsného hororu
Kinobox.cz
dnes, 12:05
2 min
Reklama
Reklama
11. září ještě neskončilo. Newyorští hasiči popsali krutou daň za tehdejší hrdinství
Inspekce varuje před nebezpečným masem z Penny. Lidé ho mají doma, ihned ho vraťte
Dvě manželství skončila rozvodem. Václav Klaus mladší si druhou ženu bral tajně
Věci, které muži chtějí v posteli, ale jen málokdy si o ně řeknou nahlas
Proč mají psi tolik tvarů, ale kočky vypadají stále poměrně podobně?
Reklama
Reklama