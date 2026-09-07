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Jeden školní batoh za dvě ceny? Cenová kouzla v Albertu

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Dennívýzva
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Tak jsem se brouzdal na sociální síti X a našel jsem poměrně zajímavé cenové srovnání. Běžně popravdě nějak letáky ani internetové akce neřeším a snažím se nakupovat pouze to, co potřebuji. Když jsem ale viděl, jakým způsobem je možné s cenami pracovat, tak nějak jsem se zarazil. Dvojí cena za školní batoh s obrovskou slevou pro mě byla doslova do očí bijící a autor příspěvku byl maximálně duchapřítomný a na tuto skutečnost briskně upozornil.
školní batoh

školní batoh

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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