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Kalousek k voličům ANO. Nikoho jiného než vás se Andrej nebojí

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Bývalý ministr financí a poslanec Miroslav Kalousek poměrně často na sociálních sítích glosuje různé kroky současné vlády. Vyjadřuje se především k finančním záležitostem a samotnému státnímu rozpočtu. Tomu se věnuje asi nejčastěji. Divit se mu moc nelze, jelikož se s výdaji řítíme někam, kde rozhodně mnozí z nás být nechtějí. Naše děti a vnoučata nebudou mít s tímto tempem zadlužování situaci vůbec jednoduchou a možná nás budou i proklínat.
Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek

Zdroj: Lukáš Vrána https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miroslav_Kalousek_2018.jpg
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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