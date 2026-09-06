Kalousek k voličům ANO. Nikoho jiného než vás se Andrej nebojí

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Kalousek k voličům ANO. Nikoho jiného než vás se Andrej nebojíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Bývalý ministr financí a poslanec Miroslav Kalousek poměrně často na sociálních sítích glosuje různé kroky současné vlády. Vyjadřuje se především k finančním záležitostem a samotnému státnímu rozpočtu. Tomu se věnuje asi nejčastěji. Divit se mu moc nelze, jelikož se s výdaji řítíme někam, kde rozhodně mnozí z nás být nechtějí. Naše děti a vnoučata nebudou mít s tímto tempem zadlužování situaci vůbec jednoduchou a možná nás budou i proklínat.
Miroslav Kalousek
Zdroj: Lukáš Vrána https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miroslav_Kalousek_2018.jpg
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Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...Všechny články tohoto autora →
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