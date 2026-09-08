Příběh hlučínské hrobky zaujal dvě sestry. Na opravu poslaly sto tisíc korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Příběh hlučínské hrobky zaujal dvě sestry. Na opravu poslaly sto tisíc korun
Finančně nejnákladnější investice v historii Ostravské univerzity (OU) je dokončená. V areálu Lékařské...
V městském obvodě Slezská Ostrava začala rekonstrukce bývalého učitelského domu ve Škrobálkově ulici v...
Hned tři miminka se v uplynulém týdnu rozhodla, že na svět přijdou dříve, než se očekávalo. Na svět jim tak...
Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji dosáhla ve druhém čtvrtletí letošního roku 46 543 korun....
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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