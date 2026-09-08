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Příběh hlučínské hrobky zaujal dvě sestry. Na opravu poslaly sto tisíc korun

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Obnova hrobky rodiny Wetekampovy v Hlučíně bude rozsáhlejší, než město původně plánovalo. Může za to dar Donny Schwenk a její sestry, které radnici věnovaly sto tisíc korun. Kulturní památka se tak dočká také opravy poškozených kamenných kvádrů a vyspárování zdiva.
Příběh hlučínské hrobky zaujal dvě sestry. Na opravu poslaly sto tisíc korun

Příběh hlučínské hrobky zaujal dvě sestry. Na opravu poslaly sto tisíc korun

Zdroj: Muzeum Hlučínska
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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