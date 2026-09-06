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Státnická úroveň netřeba? Premiér jako influencer a bavič

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V České republice jsou jedny z nejdražších hypoték. Pohonné hmoty se pomalu šplhají k hranici 50 korun za litr. A tak dále a tak dále. Prostě spousta problémů, které je třeba řešit. Spousta vážných věcí. Náš pan premiér se ale v této době, zdá se, pouze dobře baví a snaží se to všem ukázat na sociálních sítích. Je to škoda, protože právě tímto způsobem zřejmě ukazuje, jak mu na nás občanech skutečně záleží. Premiér by neměl být influencerem, ale osobou, která řídí stát. Nebo ne?
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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