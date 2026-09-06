Státnická úroveň netřeba? Premiér jako influencer a bavič

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Státnická úroveň netřeba? Premiér jako influencer a bavičPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V České republice jsou jedny z nejdražších hypoték. Pohonné hmoty se pomalu šplhají k hranici 50 korun za litr. A tak dále a tak dále. Prostě spousta problémů, které je třeba řešit. Spousta vážných věcí. Náš pan premiér se ale v této době, zdá se, pouze dobře baví a snaží se to všem ukázat na sociálních sítích. Je to škoda, protože právě tímto způsobem zřejmě ukazuje, jak mu na nás občanech skutečně záleží. Premiér by neměl být influencerem, ale osobou, která řídí stát. Nebo ne?
Andrej Babiš
Zdroj: Andrej Babiš/Meta
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