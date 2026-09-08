Prodavačka na mě byla u kasy sprostá, protože jsem důchodkyně. Co jsem udělala, rozhodilo celou frontu

Bylo to úplně obyčejné úterý odpoledne. Venku pršelo a já jsem se těšila domů. Ve vozíku jsem měla pár věcí na rychlou večeři – rohlíky, párek, jogurt, rajčata. Nic extra. Fronta u kasy byla dlouhá, ale nikam jsem nespěchala. Důchod má tu výhodu, že člověk nemusí běhat.
Přede mnou stál mladý pár, za mnou paní s plným vozíkem. Normální den v supermarketu. Sledovala jsem, jak prodavačka – holka tak dvacetiletá s culíkem a nalakovanými nehty – odbavuje zákazníky. Rychle, mechanicky, bez úsměvu.
Když přišla řada na mě
Položila jsem nákup na pás. Prodavačka na mě ani nepodívala. Pípala zboží, házela ho do tašky. Normálka. Pak jsem vytáhla peněženku a začala počítat drobné. Mám ráda, když platím přesně. Nemám ráda, když mi vrací spoustu mincí.
A právě v tu chvíli to přišlo. Prodavačka mě sjela pohledem a povzdechla si. Pak se otočila ke své kolegyni u vedlejší kasy.
„Zase důchodkyně, co zdržuje s drobnými. Jako by se nemohla naučit platit kartou.“
Řekla to nahlas. Prostě nahlas. Jako bych tam nebyla. Jako bych neslyšela.
Zvedla jsem hlavu. Dívala jsem se na ni a cítila, jak mi stoupá horko do tváře. Ne vztekem. Něčím jiným. Možná zklamáním. Možná únavou z toho, že lidi jako ona si myslí, že jsem ve svém věku hluchá.
Stála jsem tam s drobnými v ruce a v hlavě se mi honily myšlenky. Mohla jsem odejít. Mohla jsem zaplatit tou kartou a jít pryč. Mohla jsem se tvářit, že jsem to neslyšela.
Ale něco ve mně řeklo: ne, tentokrát ne.
Zahrála jsem divadlo
Natočila jsem se k té prodavačce levou stranou hlavy a řekla nahlas:
"Promiňte, slečno, co jste říkala? Víte, já už ve svém věku špatně slyším!"
Holka protočila panenky.
A já jsem neváhala a všechny drobné z peněženky jsem vysypala přímo před ní na pás.
"Byla byste tak hodná, slečno, a pomohla mi dát tu sumu dohromady? Víte, já už ve svém věku taky špatně vidím."
Prodavačka zrudla a zamumlala něco o tom, že jsem si ty peníze měla dopředu připravit.
Pokladní u vedlejší kasy se uchechtla. Paní s plným vozíkem za mnou si povzdechla. Pán ve středních letech v saku, který stál za ní, to nevydržel a na prodavačku houknul:
"Prosím vás, pomozte té paní, vždyť takhle tady budem do zítřka!"
Prodavačka začala neobratně obracet mince v rukou a nervózně počítala. Schválně jsem jí do toho hrábla.
"Tohle je dvacka, nebo padesátikoruna?"
"Nechte to ležet, já počítám," obořila se na mě.
"No dobře, jenom doufám, že to spočítáte správně," řekla jsem.
Když pokladní konečně oddělila potřebnou sumu a zbytek mi nasypala zpátky do peněženky, prohlásila jsem pěkně nahlas, aby to každý slyšel:
"Vám mladým to počítání trvá. Příště radši budu platit kartou."
Co se stalo potom
Pán v saku se zasmál. Zasmála se i paní s plným vozíkem. Možná moje divadlo pochopili, možná jen byli unaveni a celá situace jim připadala absurdní.
Jenom ta prodavačka koukala zmateně. Byl čas to celé uzavřít:
"Nemyslete si, já kartou platit umím. A dokonce i dobře slyším a vidím. Ale když se někdo neumí chovat slušně, tak ho nechám počítat."
Vzala jsem tašku a odcházela ze svého pomyslného pódia. Nohy se mi třásly rozčilením, ale šla jsem rovně. Hlavu nahoře.
Venku pořád pršelo. Deštník jsem si nerozevřela hned – chvíli jsem jen stála pod přístřeškem a dýchala. Srdce mi bušilo. Nebyla jsem zvyklá na takový herecký výstup.
Ale zvládla jsem ho. A byla jsem na sebe hrdá.
Nejsem hrdinka. Nejsem bojovnice. Jsem jenom stará žena, která jednou měla dost. A rozhodla se, že tentokrát nebude mlčet.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková