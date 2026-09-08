Pes vám ničí sedačku drápáním? Chovatelé terierů znají trik, který přesměruje jeho energii a zachrání nábytek za tisíce korun

Jenže trest ani okřiknutí problém nevyřeší, a veterinární behavioristé vysvětlují proč. Hrabání patří k nejsilnějším vrozeným programům teriérů, jezevčíků i severských plemen. Generace šlechtitelů tento pud záměrně posilovaly: u teriérů a jezevčíků kvůli lovu kořisti v norách, u huskyho a malamutů kvůli vyhrabávání chladnějšího místa v permafrostu. Americký kennel klub dokonce provozuje samostatnou disciplínu
Earthdog, která malým teriérům a jezevčíkům umožňuje pracovat „s norou“ v kontrolovaných podmínkách. Doma ovšem žádná nora není, a tak si pes najde nejbližší náhražku: polštář, deku, čalounění gauče. Proč samotný zákaz hrabání selhává a co doporučují veterináři
Verbální pokárání po činu bývá neúčinné.
VCA Hospitals upozorňují, že pes si trest nespojí s dávným chováním, pokud nepřijde během několika sekund; reaguje podřízeným postojem, nikoliv pochopením viny. Stanovisko Americké veterinární společnosti pro chování zvířat navíc zdůrazňuje, že averzivní metody nesou vyšší riziko pro pohodu psa i pro vztah se člověkem.
Zásadní háček spočívá v tom, že hrabání je samoodměňující činnost. Pes si jím vybíjí napětí, „staví“, pracuje tlapkami, a pokaždé z toho má okamžitý vnitřní zisk. Pouhé blokování bez řešení příčiny může celý problém přesunout do žvýkání nábytku, hlasitého kňučení nebo pokusů o útěk.
Jak rozlišit, jestli pes hrabe z instinktu, z nudy, nebo kvůli zdraví
Než sáhnete po jakémkoliv řešení, vyplatí se určit motiv. VCA doporučují nejdřív odlišit několik základních scénářů:
Plemenný instinkt: Typický u teriérů, jezevčíků a severských plemen. Pes hrabe kolem míst k ležení, „loví“ pod dekou, cílí na škvíry a rohy. Nuda a stres: Objevuje se hlavně u psů ponechaných dlouho o samotě bez zaměstnání. Destrukce bývá plošná, zasahuje víc předmětů najednou. Termoregulace: Husky a příbuzná plemena si vyhrabávají chladnější místo. V bytě to znamená drápání do podlahy, rohožky nebo právě do gauče. Zdravotní příčina: Pes si současně výrazně škrábe, kouše nebo olizuje kůži. Podle Merck Veterinary Manual veterinář nejdřív vylučuje parazity, infekce a alergie.
Pokud je v pozadí separační úzkost, může být na místě konzultace s odborníkem na psí chování; u některých léků na úzkost se účinek dostavuje teprve za tři až čtyři týdny.
Krok za krokem: legální hrabací místo a povel, který funguje
Nejpraktičtější postup, který popisuje
AKC, vypadá takto: Připravte ohraničený prostor. Pro byt se hodí větší plastový box, třeba IKEA SOCKERBIT (38 × 76 × 30 cm, 499 Kč) naplněný fleecem, ručníky nebo míčky. Sypký písek do obýváku nepatří. Přes deku naučte povel. Schovejte pamlsek pod fleecovou deku, řekněte „hrab“ a odměňte první hrábnutí. Opakujte, dokud si pes povel nespojí s akcí. Přeneste povel do boxu. Začněte schovávat granule a hračky přímo do hrabacího boxu. Pes rychle pochopí, že odměna čeká tam, a gauč ztrácí atraktivitu. Doplňte čmuchací alternativy. Čmuchací koberec Trixie 38 cm pořídíte za 299 Kč, větší padesáticentimetrová varianta stojí 479 Kč. Super Zoo doporučuje i improvizaci: pamlsky zabalené do ručníku nebo plastovou misku s brčky. Omezte přístup k sedačce. Během nácviku zavřete dveře, použijte zábranu nebo přehoz. Dokud si pes procvičuje starý zvyk, nový se neusadí.
U teriérů a jezevčíků funguje důraz na pachovou práci a „lovení“ ukrytých odměn. U huskyho a dalších severských plemen přidejte chladnější odpočinkovou zónu: chladicí podložka 60 × 90 cm vyjde zhruba na 545 Kč, speciální chladicí pelíšek na vodní bázi kolem 1 800 Kč.
Kolik stojí neřešený problém, a kolik prevence
Položka Orientační cena Čmuchací koberec Trixie 299–479 Kč DIY hrabací box (plastový box + fleece) cca 600–800 Kč Chladicí podložka pro severská plemena 213–1 806 Kč Oprava prasklých příček sedačky od 2 000 Kč Přečalounění sedací soupravy do látky od 22 000 Kč Nová pohovka (IKEA, Möbelix) 7 499–21 490 Kč i výše
Kdo chce doplnit management o techniku, může sáhnout po automatickém spreji PetSafe SSSCAT; v Česku stojí zhruba 1 642 až 2 390 Kč, náhradní náplň pak 608 až 890 Kč. Přístroj reaguje na pohyb v okruhu asi 90 cm a odradí psa od zakázané zóny. Funguje ovšem jako doplněk, nikoliv jako jediné opatření.
Kdy hrabání ohrožuje zdraví psa a je třeba jednat rychle
Rozkousaná sedačka skrývá jedno vážné riziko: polknutí výplně. VCA upozorňují, že cizí tělesa v trávicím traktu mohou způsobit obstrukci, která někdy končí chirurgickým zákrokem a ohrožuje život zvířete. Při zvracení, nechutenství, bolesti břicha nebo letargii po epizodě hrabání patří pes okamžitě k veterináři.
Pokud přijdete domů k rozhrabané pohovce, první krok zní: zkontrolovat, zda pes nespolkl kus molitanu nebo látky. Teprve potom měňte režim, zmenšete prostor, kam má pes přístup, a připravte bezpečnou hrabací alternativu na příští odchod.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák