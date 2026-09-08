Benzema, Sancho i Mahrez jsou bez klubu. Vítěze Ligy mistrů a držitele Zlatého míče nikdo nechce, důvod je jasný

Goal den po uzávěrce sestavil kompletní jedenáctku volných hráčů: Neto v bráně, Carvajal, Diogo Leite, Alaba a Zinčenko v obraně, Pogba, Bissouma a Mahrez ve středu, Sancho na křídle, Benzema s Icardim v útoku. Když odpočítáte brankáře, máte deset hráčů v poli, a každý z nich by ještě před pár lety stál desítky milionů eur. Jenže trh už dávno neplatí za minulost. Platí za minutáž, zdraví a přijatelnou mzdovou strukturu. A přesně tam to u všech drhne.
Jak se hvězdy ocitly na volném trhu
Příběh každého z těchto hráčů má vlastní časovou osu, ale všechny se protínají v jednom bodě: v posledních týdnech před uzávěrkou 1. září 2026.
Karim Benzema přestoupil teprve 4. února 2026 z Al-Ittihadu do Al-Hilalu na smlouvu na rok a půl. O necelých sedm měsíců později, 31. srpna, Al-Hilal oznámil oboustranné ukončení kontraktu. Držitel Zlatého míče z roku 2022 se stal volným hráčem doslova den před uzávěrkou, na vyjednání velké dohody nezbyl čas.
Rijád Mahrez opustil Al-Ahli už 4. července 2026 po třech sezonách v Saúdské Arábii. Paul Pogba podepsal v Monaku 28. června 2025 dvouletou smlouvu, jenže 19. srpna 2026 klub i hráč společně oznámili konec s lakonickým konstatováním, že „původní cíle byly naplněny jen částečně“. Dani Carvajal a David Alaba se s Realem Madrid rozloučili v květnu 2026, Carvajal po těžkém zranění kolena z října 2024, Alaba po obdobném zdravotním martyriu. Oleksandr Zinčenko přišel do Ajaxu v únoru 2026 jen na půlroční smlouvu, ale už šestnáct dní po podpisu klub oznámil operaci kolena a konec sezony. A Jadon Sancho? Po hostování v Aston Ville se vrátil do Manchesteru United, kde mu v létě 2026 vypršela smlouva.
Problém není v tom, že by o tyto hráče nikdo nestál. Problém je v tom, že zájem nepřerostl do podmínek, které by obě strany stihly přijmout před uzávěrkou.
Tři koše: kdo má šanci, kdo čeká a kdo riskuje
Ne všichni volní hráči jsou na tom stejně. Rešerše ukazuje tři odlišné profily.
Ještě prodejný profil: Sancho. Je mu šestadvacet, nemá vážné zdravotní problémy a Goal ho označuje za nejhodnotnějšího volného hráče na trhu. Konkrétní destinace se zatím nepotvrdila, ale jeho věk a zkušenosti z Premier League z něj dělají nejatraktivnější položku celého seznamu.
Veteráni pro krátký kontrakt: Benzema, Mahrez, Carvajal, Alaba. U všech čtyř jde o kombinaci věku přes třicet, vysokých mzdových očekávání nastavených saúdskými nebo madridskými kontrakty a krátkého sportovního horizontu. Podle listu Okaz je Mahrez nejblíž dohodě s Al-Shababem, čeká se jen na uvolnění místa pro cizince v kádru. Carvajal má podle deníku AS nabídky ze Saúdské Arábie, Kataru a MLS, ale sám preferuje Evropu. Benzema zvažuje variantu MLS, jenže jak upozorňuje Marca, přísná ekonomická pravidla soutěže znamenají, že si ho může dovolit zapsat jen hrstka klubů.
Vysoké medicínské riziko: Pogba a Zinčenko. U Pogby jde o kombinaci dlouhé nečinnosti po dopingovém trestu a dalšího zpackaného comebacku. U Zinčenka o operaci kolenních vazů a nejistotu, kdy bude vůbec schopen hrát. Jakýkoli další zájemce u obou pravděpodobně nabídne krátký, výkonově navázaný kontrakt s minimálním rizikem.
Proč tituly neřeší nic
Rozhodovací matice moderního klubu vypadá jinak, než si fanoušek představuje. Trofeje v ní figurují jen jako marketingový bonus. Skutečné proměnné jsou dostupnost hráče, zdravotní záznamy, role v kádru, délka smlouvy, mzda, bonusy, agentské provize a registrační limity.
U hráčů po saúdskoarabských kontraktech vstupuje do hry ještě jeden faktor: mzdová laťka. Benzema i Mahrez si v Rijádu zvykli na platy, které evropský trh za jejich současný sportovní profil není ochoten platit. A „volný hráč“ neznamená levný hráč; bez odstupného sice klub ušetří, ale podpisový bonus, agentské poplatky a medicínské riziko zůstávají. Někdy dokonce rostou.
U Carvajala a Zinčenka je kalkulace ještě tvrdší. Real Madrid 6. října 2024 oznámil u Carvajala rupturu předního zkříženého vazu, zevního postranního vazu a šlachy musculus popliteus, trojkombinaci, po které se hráč přes třicet vrací do plné zátěže měsíce, ne týdny. Ajax u Zinčenka v únoru 2026 oznámil nutnost operace kolena a konec sezony pouhých šestnáct dní po jeho příchodu. Pro klub, který zvažuje podpis, jsou tohle čísla, která žádná sbírka medailí nepřebije.
Co bude dál, a proč to není konec
Klíčový detail, který se v prvních reakcích ztrácí: uzávěrka přestupového okna neznamená konec možnosti podpisu. Volní hráči mohou jednat s kluby i po 1. září a registrovat se kdykoli mimo okno. „Bez klubu po uzávěrce“ tedy neznamená „bez poptávky navždy“, spíš „nebyli prioritou včas“.
Pro některé z těchto jmen je to otázka týdnů. Mahrezův přestup do Al-Shababu vypadá jako nejkonkrétnější případ, Carvajal aktivně zvažuje nabídky mimo Evropu. Pro jiné, zejména Pogbu a Zinčenka, půjde spíš o měsíce čekání na zdravotní vyjasnění a pak o nabídku, která bude vypadat úplně jinak než kontrakty, na které byli zvyklí.
Sestava, která by na papíře mohla hrát o trofeje, sedí doma. Ne proto, že by ji nikdo nechtěl, ale proto, že fotbalový trh roku 2026 už neumí zaplatit za vzpomínku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner