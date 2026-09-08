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Richard Tesařík před smrtí výrazně zhubl. Objevily se informace o léčbě na onkologii

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Česká hudební scéna se loučí s Richardem Tesaříkem. Frontman a spoluzakladatel Yo Yo Bandu zemřel ve věku 80 let po nemoci. Podrobnosti o svém zdravotním stavu si v posledních měsících nechával pro sebe.
Richard Tesařík před smrtí výrazně zhubl. Objevily se informace o léčbě na onkologii

Richard Tesařík před smrtí výrazně zhubl. Objevily se informace o léčbě na onkologii

Zdroj: nextfoto.cz
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