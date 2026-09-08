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Dara Rolins přišla o tři miliony. Luxusní vilu nikdo nechce, zpěvačka musela jít pod cenuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dara Rolins se už několik měsíců snaží najít nového majitele pro svou vilu v Tuchoměřicích. Nemovitost původně nabízela téměř za 43 milionů korun, nyní její cena klesla pod hranici 40 milionů.
Dara Rolins přišla o tři miliony. Luxusní vilu nikdo nechce, zpěvačka musela jít pod cenu
Zdroj: nextfoto.cz
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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