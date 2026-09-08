Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

PET lahve zmizí ze žlutých kontejnerů. Obce varují: svoz odpadu podraží, zaplatíte to vy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na první pohled výhodné zálohované PET lahve by mohly zasáhnout běžné občany a obce tam, kde to bolí nejvíce: v jejich peněženkách.
Hromadí se vám doma PET lahve? Nově za ně dostanete peníze. Za měsíc se dá vydělat i několik tisíc Kč

Hromadí se vám doma PET lahve? Nově za ně dostanete peníze. Za měsíc se dá vydělat i několik tisíc Kč

Zdroj: Freepik
Reklama
Další články z adbz.cz
Hlava 60 dní níž než nohy, popruhy na těle a elektrické impulsy do svalů. Odměna? Půl milionu
Hlava 60 dní níž než nohy, popruhy na těle a elektrické impulsy do svalů. Odměna? Půl milionu
Tyhle rostliny vypadají krásně, ale za jejich pěstování vám hrozí pokuta až 2 000 000 Kč. Seznam zakázaných druhů
Tyhle rostliny vypadají krásně, ale za jejich pěstování vám hrozí pokuta až 2 000 000 Kč. Seznam zakázaných druhů

Pokud máte na zahradě tyto zakázané rostliny, schytáte nemalou pokutu. Jakmile přijde kontrola a všimne si...

Saponin v kaštanech dělá s pavouky něco, co vědci zatím neumí vysvětlit. Ale babičky to věděly dávno
Saponin v kaštanech dělá s pavouky něco, co vědci zatím neumí vysvětlit. Ale babičky to věděly dávno

Kaštany se nehodí jen k dekoraci – mají mnohem praktičtější využití, zejména pokud jde o boj se škůdci v...

Kýbl bramborových slupek místo drahého čištění: vesnický trik vytáhne saze z komína před topnou sezonou
Kýbl bramborových slupek místo drahého čištění: vesnický trik vytáhne saze z komína před topnou sezonou

Vyčistit komín zvládnete snadno i vy sami. Stačí si připravit bramborové slupky, ty spálit a veškeré saze...

Nalijte kolu do toalety a nechte ji přes noc působit. Ráno uvidíte, proč drahá chemie často zbytečně leží doma
Nalijte kolu do toalety a nechte ji přes noc působit. Ráno uvidíte, proč drahá chemie často zbytečně leží doma

Pokud máte rádi dokonalou čistotu, tak tyto tipy pro vás budou jako pohlazení po duši. Málokdo totiž může...

Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...

Všechny články tohoto autora →
adbz.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.