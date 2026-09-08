PET lahve zmizí ze žlutých kontejnerů. Obce varují: svoz odpadu podraží, zaplatíte to vy

Na první pohled se zálohované PET lahve, které vyžadují zálohu při nákupu, zdají být skvělým způsobem, jak podpořit odpovědnou spotřebu a snížit množství odpadu. Problém nastává, když se zamyslíme nad skutečnou logistikou tohoto systému.
Výhodné? Možná tak moc ne
Vlády a ekologické skupiny tuto myšlenku propagují jako výhodnou pro všechny: spotřebitelé při nákupu nápojů v PET lahvích
zaplatí zálohu a mohou ji získat zpět vrácením lahví k recyklaci, o čemž informuje například web Aktuá l ně. Počáteční náklady na zavedení a udržování takového systému (zejména v menších obcích) však vyvolávají značné obavy.
Zavedení zálohového systému například podle webu
UdržitelnýObal zahrnuje vybudování a údržbu infrastruktury – především automaty na zpětný odběr ve všech maloobchodních prodejnách. Tyto automaty, které přijímají a třídí vrácené lahve, jsou bohužel poměrně nákladné. Vláda odhaduje počáteční náklady na zřízení systému na přibližně 5 miliard korun, přičemž roční provozní náklady dosáhnou dalších 1,3 miliard korun. Zůstává tedy velká otázka: kdo to všechno zaplatí? Zdroj fotografie: Pixabay Myšlenku recyklace a udržitelnosti většina z nás ráda podporuje. Ale nejnovější snaha o zavedení povinných záloh na PET lahve má i negativa. Peníze, které zmizí v nenávratnu
Mnohé obce se obávají, že kvůli zálohování PET lahví, které tudíž již nebudou patřit do běžných žlutých kontejnerů, bude narušen jejich
pravidelný systém sběru odpadu, a to ne v dobrém slova smyslu. Vzhledem k tomu, že PET lahve představují jeden z nejcennějších recyklovatelných materiálů, jejich vyřazení ze standardního systému sběru odpadu znamená, že obce přijdou o zdroj příjmů, na který se dříve spoléhaly.
Někteří odborníci kvůli tomu předpovídají, že menším městům nezbude nic jiného než zvýšit náklady na
svoz odpadu pro domácnosti, a to až o 200-300 Kč na domácnost ročně. Pro lidi žijící na venkově nebo v ekonomicky znevýhodněných oblastech to nejsou malé výdaje. A navíc nebudou jediné. Zdroj fotografie: Pixabay Zálohované PET lahve jsou past. Češi kvůli tomu přijdou o peníze.
Nápojářské společnosti sice už několik týdnů ujišťují veřejnost, že se jejich ceny nezvýší, ale někdo za
provozní náklady tohoto nového systému účet zaplatit musí – a tím někým bude pravděpodobně spotřebitel. To nejsou právě pěkné vyhlídky, že?
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková