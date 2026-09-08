Češi teď ve velkém vypouští bazény. Odborníci varují před 1 chybou, která celý proces udělá o 80 % náročnější

S koncem koupací sezony se na zahradách rozjíždí každoroční rituál. Majitelé bazénů řeší, co s vodou, než přijdou mrazy. Spousta lidí přitom sáhne po řešení, které vypadá nejbezpečněji, a právě tím si zadělá na problém. Odborníci varují, že jediný špatný krok teď dokáže z jarního zprovoznění udělat několikadenní dřinu.
Prázdná vana bazénu nejvíc uškodí
U zapuštěných a pevných nadzemních bazénů platí jednoduché pravidlo. Voda se z nich nikdy nevypouští úplně. Kdo nechá vanu přes zimu bez vody, riskuje, že popraská nebo ji zemina vytlačí vzhůru. Na prázdnou konstrukci totiž zespodu tlačí promrzlá půda i vlhkost v podloží, kterým nemá co vzdorovat. U fóliových bazénů hrozí ještě jeden problém. Bez vody se fólie smrští, uvolní z úchytů a na jaře už nemusí pořádně sednout.
Voda uvnitř přitom funguje jako opora. Drží stěny na místě a vyrovnává tlak, který na ně působí zvenčí i zevnitř.
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Správný postup je hladinu jen snížit. Vypustit celou vanu se nemá. Voda by měla klesnout pod úroveň trysek a skimmeru, aby do nich přes zimu nezatékala a nezamrzala v nich. Zbytek objemu v bazénu zůstává.
Proč to funguje, vysvětluje fyzika. Když voda zamrzne, zvětší svůj objem zhruba o devět procent a led začne tlačit do stěn i potrubí. Aby tenhle tlak neměl kam, patří na hladinu takzvané dilatační plováky. Led se o ně opře a rozpíná se do nich místo do stěn. Kdo plováky nemá, občas je nahradí i zavřenými PET lahvemi, princip zůstává stejný. A pokud se na hladině udělá ledová vrstva, nikdy ji nerozbíjejte, protože ostré kry by mohly fólii propíchnout.
Kdy se bazén naopak vypustit musí
Tady je potřeba dát pozor, protože pravidlo neplatí pro všechny bazény. Nafukovací a rámové modely, typicky řady Intex, výrobce naopak doporučuje na zimu úplně vypustit, rozebrat, usušit a schovat do temperovaného prostoru. Mráz totiž láme jejich PVC stěny i spoje a poškození tohohle typu už nikdo neopraví. Úplně vypustit se musí i dětské bazénky, které se pak snadno uklidí do sucha, a stejně tak bazény s keramickým obkladem nebo celoplastovou vanou, protože jim mráz jinak poškozuje stěny.
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Pomůže jednoduché vodítko. Fóliové a pevné nadzemní bazény zůstávají venku a jen se jim sníží hladina. Nafukovací, rámové a dětské se úplně vypustí a uklidí dovnitř.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Typ bazénu Jak ho zazimovat Zapuštěné a pevné nadzemní bazény Zůstávají venku, hladina se jen sníží pod trysky a skimmer a voda uvnitř zůstává Nafukovací a rámové modely (typicky Intex) Úplně vypustit, rozebrat, usušit a schovat do temperovaného prostoru Dětské bazénky Úplně vypustit a uklidit dovnitř do sucha Bazény s keramickým obkladem nebo celoplastovou vanou Úplně vypustit, jinak mráz poškodí stěny Než hladinu snížíte, bazén připravte
Snížit vodu je až poslední krok. Nejdřív bazén čeká úklid. Ze dna a stěn se vyloví listí a nečistoty, voda se prožene filtrací a povrch se očistí kartáčem. Pak přijde na řadu chemie. Hodnota pH se upraví k neutrální hranici kolem sedmi a do vody se přidá zazimovací přípravek, který přes zimu drží řasy na uzdě.
Přečtěte si také: Češi se zbavují elektrických trub. Nahrazují je spotřebičem, který spotřebuje 30 % proudu Snížení hladiny je až poslední krok, nejdřív bazén čeká úklid a úprava vody. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nezapomeňte ani na techniku. Filtraci, čerpadlo i hadice je potřeba odpojit, vypustit z nich vodu a uklidit do sucha. Kdyby v hadici zůstala voda, mráz ji roztrhne a netěsnost se ozve až při jarním napouštění, kdy filtrace ztrácí tlak. Ideální čas na celou akci nastává, když teplota vody trvale spadne pod patnáct stupňů. V českých nížinách to zpravidla vychází na období od druhé půlky září zhruba do konce října.
Kam s vodou, kterou vypustíte
Jestli vodu z bazénu opravdu vypouštíte, není jedno kam. Voda ošetřená chlorem a dalšími přípravky se totiž bere jako odpadní. Filip Wanner ze Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR upozorňuje, že její vypouštění na vlastní pozemek může kontaminovat podzemní vodu, kterou zákon o vodách chrání, a proto to zákon zakazuje. Nejjistější je svést takovou vodu do kanalizace.
Odměna přijde na jaře
Rozdíl mezi správným a špatným zazimováním se ukáže, až se oteplí. Bazén, který přezimoval s vodou a chemií, se na jaře rozjede za pár hodin. Stačí sundat plachtu, doplnit hladinu a spustit filtraci. U toho vypuštěného a zanedbaného vás čeká celý postup znovu. Vyčistit zelené stěny, opravit popraskanou fólii, napustit od nuly a znovu vyladit vodu. Z příjemného začátku sezony se rázem stane několikadenní projekt.
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Zdroje: https://www.sedco.cz/blog/jak-a-kdy-zazimovat-bazen-aby-prezil-zimu-bez-skod, https://www.marimex.cz/zazimovani-a-odzimovani-bazenu/, https://www.obi.cz/magazin/zahrada/bazen/jak-zazimovat-bazen, https://www.albixon.cz/clanky/jarni-zprovozneni-a-odzimovani-bazenu/, https://www.chlorito.cz/blog/vypusteni-bazenu-po-zime/, https://www.top-bazeny.cz/magazin/je-lepsi-bazen-na-zimu-uplne-vypustit-nebo-v-nem-nechat-vodu/
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