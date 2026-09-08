Magalhães stvořil globalizaci, ale zemřel na Filipínách. Jeho vojákům pak domorodci provrtali nohy, aby nemohli utéct

Během necelých tří let expedice nalezla průliv na jižním cípu Ameriky, poprvé přeplula Tichý oceán a fyzicky spojila atlantický, pacifický a asijský prostor do jedné souvislé námořní trasy. Historici dnes tuto plavbu označují za počátek „první globalizace“. Magalhães sám se konce nedožil. Zahynul v mělké vodě u ostrova Mactan, kde ho zabili bojovníci, kteří přečetli jedinou slabinu evropské výstroje.
Proč španělský král vsadil na portugalského dezertéra
Karel V. potřeboval důkaz. Smlouva z Tordesillas rozdělila svět mezi Španělsko a Portugalsko, jenže nikdo přesně nevěděl, kam padne demarkační čára na opačné straně zeměkoule. Pokud by Moluky, hlavní zdroj hřebíčku, muškátového oříšku a dalšího koření, ležely ve španělské hemisféře, otevřel by se Madridu přímý přístup k nejlukrativnějšímu trhu epochy.
Magalhães přinesl vzácnou kombinaci: osobní zkušenost z portugalských výprav do jihovýchodní Asie, kontakty na Molukách a konkrétní plán průjezdu na západ. Portugalský král Manuel I. ho odmítl, podle dobových pramenů k němu choval dlouhodobou nevoli. Španělský dvůr naopak uchopil příležitost. Královská kapitulace z března 1518 přiznala koruně nárok na prvních šest nově objevených ostrovů a Magalhãesovi podíl na ziscích. Motivace obou stran byla ryzí: peníze a moc.
Jak průliv a Pacifik stvořily zárodek globálního obchodu
Průjezd úžinou na jihu dnešní Patagonie trval 38 dní. Magalhães pojmenoval průliv, který dnes nese jeho jméno, a vstoupil do oceánu tak klidného, že ho pokřtil „Mar Pacífico“. Klid ovšem trval příliš dlouho. Expedice strávila na otevřeném moři téměř čtyři měsíce, posádky trpěly kurdějemi, hladem a žízní. Kosmografové té doby totiž podceňovali rozměry Země; mapy kladly Asii příliš blízko k americkému pobřeží a Magalhães vycházel i z přehnaných zpráv svého přítele Francisca Serrãa o poloze Moluk.
Přesto právě tato plavba vytvořila to, co žádná předchozí expedice nedokázala: praktický důkaz, že všechny oceány tvoří jeden propojený systém. Atlantik, Pacifik a Indický oceán přestaly existovat jako oddělené bariéry. Vznikl zárodek obchodního oběhu, v němž se koření, stříbro, hedvábí a informace mohly pohybovat po celé zeměkouli. UNESCO řadí sevillský Archivo de Indias, kde se uchovávají dokumenty k plánování circumnavigace, mezi světové dědictví právě proto, že symbolizuje propojení Starého a Nového světa.
Krvavá mělčina u Mactanu: taktika, terén a odkryté nohy
27. dubna 1521, krátce před svítáním, se 49 Evropanů v ozbrojených člunech přiblížilo k ostrovu Mactan. Magalhães chtěl přinutit místního náčelníka Cilapulapua (dnes známého jako Lapulapu) uznat svrchovanost spojeneckého vládce z Cebu, a nepřímo i španělského krále. Spojeneckému rádžovi výslovně zakázal zasahovat do boje. Chtěl, aby z člunu pouze přihlížel, jak evropská vojenská síla rozdrtí odpor.
Terén rozhodl dřív než zbraně. Kamenité dno zastavilo čluny daleko od břehu, takže se útočníci museli brodit vzdálenost „dvou dobrých dostřelů kuší“. Lodní děla zůstala mimo účinný dosah. Na pláži čekalo podle Pigafettova svědectví kolem 1 500 obránců, kteří mezi domy a pobřežím vyhloubili jámy a záměrně hráli o čas do rozednění.
Pak přišel klíčový moment: obránci rychle rozpoznali, že evropská zbroj chrání trup, ale nohy zůstávají odkryté. Pigafetta to zaznamenal s chirurgickou přesností: „Viděli, že těla jsou chráněná, ale nohy odhalené, a mířili hlavně na ně.“ Šípy, oštěpy tvrzené ohněm, kameny i bahno dopadaly na nechráněné končetiny mužů po kolena ve vodě. Magalhãese zasáhl otrávený šíp do pravé nohy. Následoval úder do obličeje a hluboký sečný zásah do levé nohy, po němž velitel padl do mělčiny. Obránci ho doráželi kopími a meči.
Z 49 mužů, kteří vstoupili do vody, jich několik zahynulo přímo na místě. Zbytek se stáhl ke člunům. Oceánský navigátor, jenž přeplul největší vodní plochu planety, skonal v hloubce sotva po kolena.
Cortés síťoval, Magalhães improvizoval: proč záleží na srovnání
Magalhãesův konec na Mactanu ostře kontrastuje s postupem Hernána Cortése ve Střední Americe. Cortés budoval rozsáhlé aliance s místními protivníky Aztécké říše, zejména s Tlaxcalou, rozšiřoval domorodé spojenecké síly, nechal zbudovat brigantiny a vedl systematickou blokádu Tenochtitlánu. Magalhães naopak vstoupil do pobřežní potyčky s hrstkou mužů, bez funkční dělostřelecké podpory a bez pevné koalice s místními. Na moři projevil strategický génius, na filipínském břehu převedl oceánskou odvahu do improvizované akce na cizím terénu, kde ztratil veškeré výhody.
Filipínská oficiální paměť dnes Mactan interpretuje jako akt odporu. Historická značka NHCP na ostrově výslovně uvádí, že Lapulapu a jeho muži odrazili španělské vetřelce a zabili jejich velitele. Evropská tradice naopak vyzdvihuje navigační výkon a obeplutí zeměkoule. Obě čtení stojí vedle sebe: vizionář na moři, přepjatý velitel na pobřeží.
Co zbylo z expedice, a co z ní vyrostlo pro dnešní svět
Po Magalhãesově smrti se velení ujali Duarte Barbosa a Juan Serrano, oba ale brzy zahynuli při masakru na hostině v Cebu. Pigafetta sám přežil jen proto, že ležel s otráveným šípem v čele a na hostinu nedorazil. Zbytky posádky spálily loď Concepción, protože neměly dost mužů na tři plavidla, a probojovaly se k Tidore na Molukách, kde konečně naložily vytouženou zásilku hřebíčku. Z Moluk odpluly dvě lodě; do Sanlúcaru de Barrameda dorazila 6. září 1522 jediná, Victoria pod velením Juana Sebastiána Elcana. Z původní posádky přežilo osmnáct mužů.
Magalhãesova expedice otevřela obchodní směr a dodala důkaz proveditelnosti. Stabilní návratová trasa přes Pacifik ale vznikla až roku 1565 a Karel V. se nároků na Moluky vzdal už v roce 1529. Skutečně fungující transpacifická obchodní infrastruktura, proslulý manilský galeon, se ustavila až v následující generaci. Přesto právě Magalhãesova plavba zůstává momentem, kdy se svět poprvé prokazatelně uzavřel do kruhu. V českém školním kurikulu spadá do závazného učiva o zámořských objevech; revidované materiály Národního pedagogického institutu ji navíc propojují s tématem globální propojenosti a dodavatelských řetězců, které žáci znají z vlastní zkušenosti.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková