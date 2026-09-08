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Magalhães stvořil globalizaci, ale zemřel na Filipínách. Jeho vojákům pak domorodci provrtali nohy, aby nemohli utéct

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20. září 1519 vyplulo ze Sanlúcaru de Barrameda pět lodí se zhruba 270 muži. Jejich velitel, portugalský mořeplavec ve službách španělské koruny, slíbil Karlu V. něco, co žádný Evropan dosud nedokázal: dostat se k ostrovům koření západní cestou a dokázat, že Moluky spadají do španělské sféry vlivu.
Magalhães stvořil globalizaci, ale zemřel na Filipínách. Jeho vojákům pak domorodci provrtali nohy, aby nemohli utéct

Magalhães stvořil globalizaci, ale zemřel na Filipínách. Jeho vojákům pak domorodci provrtali nohy, aby nemohli utéct

Zdroj: Foto: Murat Özsoy - licence CC BY SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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