Brankář Vaclík propadl kouzlu šipek a vyzval Holoubka na souboj. V kabině Sparty hrával s Kadeřábkem a Krejčím

6. září 2026, v den finále ČEZ Czech Darts Open, stál Vaclík v hale 3 pražského PVA EXPO mezi publikem, které organizátoři odhadovali na více než 22 000 diváků za celý turnaj. Na pódiu se právě chystal Luke Littler na rozhodující legy proti Lukeu Humphriesovi. Vaclík ale nemluvil o výsledku. Mluvil o tom, jak ho pohltil zvuk. „Obrovský zážitek,“ řekl pro TN.cz. Uzavřený prostor, stálý hukot, energie, kterou chtěl roky zažít na vlastní kůži. A pak dodal větu, která zní jako scénář pro televizní studio: vyzval trenéra Davida Holoubka na souboj v šipkách.
Terč ve sparťanské kabině
Vaclíkův vztah k šipkám nezačal v Letňanech. Začal o víc než dekádu dřív, v kabině Sparty, kde terč visel jako samozřejmost. U něj se potkávali Pavel Kadeřábek a Ladislav Krejčí, dva spoluhráči, kteří s Vaclíkem prošli sparťanskou akademií i prvním týmem. „Hráli jsme hodně,“ vzpomíná brankář a přidává postřeh ze zahraničních angažmá: v Anglii si prý kluci vozili terč úplně všude. Šipky v profesionálním fotbale nejsou kuriozita. Jsou rituál.
Dnes Vaclík hází rekreačně, většinou na Moravě s bratrem a kamarády. Sám o sobě říká, že se rychle dostane dolů, ale trápí ho zavírání na double. Popis, který pozná každý, kdo kdy stál tři metry od terče a potřeboval trefit úzký proužek drátu. Poučený hobík, ne soutěžní hráč, ale hobík, který ví, co sleduje, když se na pódiu hraje o titul.
Výzva, která čeká na odpověď
Holoubek byl v Letňanech tentýž sobotní den. Trenér, který aktuálně vede Spartu, přišel jako divák a odcházel nadšený. „Tohle mě kurňa bavilo,“ shrnul svůj zážitek pro TN.cz a přiznal, že doma hraje šipky se synem. Vaclík to ví. Oba se pravidelně potkávají ve studiu televize Nova a bývalý brankář prohlásil, že si tam příště vezmou šipky a zahrají si.
Pevný termín ani místo neexistují. Holoubek výzvu veřejně nepřijal, ale ani neodmítl, a jeho vlastní slova o domácím terči a nadšení z atmosféry naznačují, že odmítnutí by bylo překvapení. Kdyby se duel skutečně odehrál před kamerou, dostal by šipky k publiku, které jinak sleduje ligu a reprezentaci. Přesně ten druh přesahu, který z nišového sportu dělá mainstream.
Praha jako šipkařská metropole
Vaclíkův příběh je součástí širšího obrázku. Letňanský turnaj přitáhl i herce Ladislava Hampla, který se probojoval do národní kvalifikace. A sami elitní hráči mluví o Praze způsobem, jaký si většina evropských měst může nechat zdát. Jonny Clayton přirovnal pražské publikum k atmosféře Premier League. Humphries označil Prahu za svou nejoblíbenější zastávku European Tour a dodal, že by si zasloužila ještě větší akci. Michael van Gerwen, Vaclíkův dlouholetý oblíbenec, po pátečním programu řekl, že takovou podporu fanoušků nikdy nezažil.
Čísla to potvrzují. Organizátoři počítali s více než 22 tisíci diváky za tři dny, hala bývala plná blok po bloku. Vstupné se pohybovalo od 650 do 3 500 Kč za celodenní lístek, VIP balíčky stály kolem 4 až 5 tisíc. A přesto se vyprodávalo.
Littler vzal trofej, Praha si vzala reputaci
Sportovní tečku za víkendem napsal sedmnáctiletý fenomén Luke Littler. V semifinále smetl van Gerwena 7:3, ve finále přetlačil Humphriese 8:6. Humphries předtím vyřadil Gerwyna Price 7:4. Všichni čtyři čeští kvalifikanti vypadli už první den, ale to na intenzitě zážitku v hale nic nezměnilo. Turnaj žil publikem, ne jen výsledky.
Oficiální web pořadatele po skončení ročníku hlásí jen „Děkujeme. Těšíme se na další ročník.“ Termín pro rok 2027 zatím chybí. Pokud ale Praha dostane další šanci, Vaclík slíbil, že přijde znovu. Tentokrát možná i s Holoubkem, a s terčem v tašce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta