Konečná se pochlubila fotkami z demonstrace proti prezidentovi. Komentáře u nich stojí za to

Ne všem lidem se líbí současný prezident Petr Pavel. Když budeme konkrétní, tak trnem v oku je nejen vládním stranám, ale třeba i europoslankyni Kateřině Konečné a jejím příznivcům. Politička se ostatně pochlubila fotografiemi z demonstrace, která byla dle jejích slov namířena proti válce, prezidentovi i nesmyslným vojenským nákupům. Opravdu úžasné fotografie. Tulila se k příznivcům včetně herce Ivana Vyskočila, jenž je známý podobnými názory jako samotná Konečná. Hodně vypovídající o úrovni mnohých voličů Konečné jsou bezesporu i komentáře pod samotnými fotografiemi.
Mraky pravopisných chyb
Když jsem si tyto komentáře pročítal, zjistil jsem, že Konečnou musí volit většinou negramotní lidé. Pravopis mnohých je totiž naprosto tristní. Najdou se tam nejen hrubky, ale také absence diakritiky a nesmyslné formulace. Velká a malá písmena přispívajícím také nic moc neříkají.
Kateřino, vám to tak sluší!
Mnohé komentáře se týkají vzhledu Kateřiny Konečné. Lidé ji prostě a jednoduše chválí. Píšou o tom, jak to jejich model sluší a jak jí fandí. Je to tak krásné, když dokážou lidé v komentářích pochválit vzhled druhého člověka. Tomu se pak musí dostat doslova záplavy dopaminu. Krása nesmírná.
Komunistická minulost prezidenta
Někteří lidé píší také o presidentčíkování. Naráží pochopitelně na prezidentovu minulost. Lidská hloupost bohužel nezná mezí. Vždyť už historik Stehlík jednoznačně dokázal, že jím Petr Pavel nebyl. Studoval skutečně tříletý kurz, nicméně za minulého režimu pouze 1 rok, kdy se věnoval intenzivnímu studiu jazyků. Další dva roky už byly po revoluci. Tehdy si teprve osvojoval zpravodajské řemeslo. Někteří jedinci ale něco takového bohužel nedokážou pochopit.
Tip: Historik Stehlík jasně ukázal, že Prezident nebyl komunistickým rozvědčíkem. Někteří lidé to stejně nepochopí.
Nezávislá televize a rozhlas placená z peněz všech nedorazila?
Právě na veřejnoprávní média se lidé ptali v diskuzi pod fotografiemi nejvíce. Chtěli by pochopitelně tuto malou demonstraci medializovat. Ano, Česká televize klidně mohla natáčet. Informovat by se mělo o všem. Když se ale porovná velikost demonstrace proti prezidentovi a demonstrace za prezidenta, udělá si obrázek každý. Ostatně europoslanec Zdechovský sdílel hodně zajímavé fotografie. Podívat se můžete sami.
Zdroje info: Autor, Meta
Kateřina Konečná a Ivan Vyskočil na demonstraci: Náhledové foto Kateřina Konečná/Meta
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