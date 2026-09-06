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Konečná se pochlubila fotkami z demonstrace proti prezidentovi. Komentáře u nich stojí za to

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Ne všem lidem se líbí současný prezident Petr Pavel. Když budeme konkrétní, tak trnem v oku je nejen vládním stranám, ale třeba i europoslankyni Kateřině Konečné a jejím příznivcům. Politička se ostatně pochlubila fotografiemi z demonstrace, která byla dle jejích slov namířena proti válce, prezidentovi i nesmyslným vojenským nákupům. Opravdu úžasné fotografie. Tulila se k příznivcům včetně herce Ivana Vyskočila, jenž je známý podobnými názory jako samotná Konečná. Hodně vypovídající o úrovni mnohých voličů Konečné jsou bezesporu i komentáře pod samotnými fotografiemi.
Kateřina Konečná a Ivan Vyskočil na demonstraci

Kateřina Konečná a Ivan Vyskočil na demonstraci

Zdroj: Kateřina Konečná/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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