Tenisové hvězdy otravují diváky i soupeře při podání. Experti volají po změně pravidel, která tu nebyla desítky let

Začátek září, studio Sky Sports během US Open 2026. Tim Henman se otočí k Marion Bartoliové a řekne větu, kterou vzápětí přebírají tenisové servery po celém světě: serverovi by měl stačit jediný nadhoz míčku a service let by měl přestat existovat. Bartoliová přikyvuje. Jenže mezi televizním studiem a skutečnou změnou pravidel leží propast, kterou tenis překonává pomalu, a s notnou dávkou institucionální opatrnosti.
Co dnes pravidla skutečně dovolují
Než se pustíme do toho, co by se mělo změnit, je potřeba vědět, co platí teď. Oficiální Rules of Tennis 2026 jsou v obou sporných bodech jednoznačné.
Pravidlo 19, případ 1: server smí nadhozený míček chytit rukou, raketou, nebo ho nechat spadnout na zem, bez jakéhokoli postihu. Žádný fault, žádné varování. Jediný limit stanovuje pravidlo 29: mezi body nesmí uplynout víc než 25 sekund. Dokud se hráč vejde do času, může nadhoz restartovat, kolikrát chce.
Pravidlo 22 pak přikazuje opakovat servis po takzvaném letu, tedy situaci, kdy míč při podání zavadí o horní hranu síťky a dopadne do správného pole. Výměna se nehraje, bod se nehraje, servis se opakuje.
Obě pravidla patří do jádrového textu Rules of Tennis. Nejde o turnajovou proceduru, kterou může ředitel soutěže upravit přes noc.
Kdo tlačí na změnu, a jak dlouho už
Henman a Bartoliová nejsou první. Andy Roddick otevřel téma chyceného nadhozu už v září 2022 na sociální síti X, kde argumentoval, že nadhoz by měl být součástí servisu a jeho chycení by nemělo být beztrestné. Martina Navrátilová zase opakovaně, naposledy při Wimbledonu 2026 na BBC One, volá po zrušení service letu. Sama říká, že o tom mluví „desítky let“.
Spojuje je frustrace ze dvou věcí, které vypadají podobně, ale míří jinam:
- No-let řeší plynulost bodu. Míč se dotkne pásky, dopadne do pole, hra běží dál. Žádné přerušení, žádné opakování.
- Jeden nadhoz řeší psychologii a rutinu servera. Konec nekonečného nadhazování a chytání, konec vizuálně rozpadlého rytmu mezi body.
Zajímavé je, že aktivní hráčky a hráči se k oběma návrhům veřejně téměř nevyjadřují. Debatu vedou hlavně bývalé hvězdy a televizní experti.
Kde se no-let už hraje
Myšlenka není jen teoretická. Next Gen ATP Finals používají no-let jako součást balíčku inovací od svého vzniku. Organizátoři formát otevřeně prodávají jako produkt s vysokým tempem, přátelský k televiznímu vysílání a cílený na mladší publikum. Vedle zrušeného letu tam najdete i 15sekundový limit mezi krátkými body a pouhých 8 sekund mezi prvním a druhým servisem, tedy mnohem tvrdší zásahy do tempa než cokoli, o čem Henman mluvil.
Hlavní profesionální okruh ale no-let nepřijal. A pravidlo jednoho nadhozu se v žádném oficiálním formátu netestuje vůbec.
Proč je cesta ke změně tak dlouhá
Tenis mění základní pravidla pomalu. Poslední velká reforma, povolení koučování mimo kurt, vstoupila v platnost 1. ledna 2025, ale předcházely jí testovací fáze od roku 2017 napříč ATP, WTA i Grand Slamy. Změnu doporučil Rules of Tennis Committee, schválil Board a posvětilo Annual General Meeting. Osm let od prvního testu po finální verdikt.
U servisu nic takového neběží. Není dohledatelný formální návrh, není pilotní program na hlavním okruhu, není hlasování. Zatím jde o komentátorský a mediální tlak, byť hlasitý a opakovaný.
Český úhel: co by to znamenalo pro Noskovou
Linda Nosková je v sezoně 2026 druhá na WTA v počtu es (168), ale pátá v počtu dvojchyb (126). Vyhrává 72,8 % bodů po prvním servisu a drží 78,1 % servisních gamů. No-let by podle nás mírně nahrával agresivním serverkám, míč po teči o pásku letí nepředvídatelně a returnér musí reagovat, místo aby čekal na opakování. Pravidlo jednoho nadhozu by naopak trestalo každou nejistotu v rutině tossu. Bez dat o tom, kolikrát Nosková nadhoz skutečně restartuje, je to ale dedukce, ne verdikt.
Debata kolem servisu ukazuje něco podstatného o tenise jako produktu. Coco Gauffová letos na US Open otevřeně mluvila o přestavbě svého tossu, Naomi Ósakaová na Wimbledonu přiznala práci na konzistentnějším nadhozu. Problém existuje, hráčky ho řeší samy, a pravidla zatím čekají, jestli je někdo donutí dohnat realitu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář