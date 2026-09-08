Babiččin trik na bramboračku funguje dokonale. Stačí 1 lžička do hrnce a chutná jako z chalupy

Bramboračku zvládne uvařit skoro každý. Přesto bývá mezi tou z hrnce v hospodě a tou, na kterou vzpomínáte z chalupy, propastný rozdíl. Většinou za něj může jediná maličkost, kterou naše babičky dělaly úplně automaticky a dnes se na ni zapomíná.
Proč vám polévka chutná mdle
Když bramboračka vyjde placatá a nevýrazná, obvykle to není bramborami ani vývarem. Chybí jí vůně. Kořenová zelenina, jíška a houby dají polévce tělo, jenže tu typickou vůni, kvůli které se sbíhají sliny už u dveří, dělá něco jiného. Postará se o ni majoránka, a hlavně způsob, jakým se do hrnce dostane.
Většina lidí ji nasype rovnou z dózy na začátku vaření a pak už se k ní nevrací. Právě tady se ta pravá chalupová chuť ztrácí. Bylinka se totiž během dlouhého varu chová úplně jinak než v posledních minutách, a rozdíl v talíři je znát.
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Trik je jednoduchý. Než majoránku přidáte, vezměte zhruba lžičku sušené natě a pořádně ji rozetřete mezi dlaněmi přímo nad hrncem. Tímhle drobným pohybem se v bylince rozvolní silice, tedy aromatické oleje, které nesou celou tu vůni chalupy. Suchá majoránka nasypaná bez promnutí jich uvolní jen zlomek.
Druhá polovina triku je načasování. Majoránka se nesmí vařit dlouho. Přidávejte ji až úplně na konec, ideálně v poslední minutě varu nebo až po odstavení z plotny. Když se povaří příliš, aroma se z ní vytratí a polévka navíc začne hořknout. Proto bramboračky, ve kterých majoránka bublá od začátku, chutnají tak ploše.
Co k lžičce majoránky patří
Samotná majoránka udělá hodně práce, ale pravou chalupovou chuť dotáhnou ještě dvě věci, které k ní babičky přidávaly. První jsou sušené lesní houby. Namočte je aspoň na hodinu a do polévky je dejte i s vodou, ve které se máčely. Tenhle výluh je tekuté zlato, protože sušené houby obsahují přírodní glutamát, tedy stejnou látku, díky které chutnají vývarové kostky tak plně, jen bez éček. Sušené houby přitom polévce dodají výraznější aroma i chuť než čerstvé, protože sušením se jejich chuť koncentruje.
Přečtěte si také: Nevyhazujte staré hliníkové formy na koláč. Za tahle konkrétní provedení dávají sběratelé až 5 000 Kč Sušené lesní houby patří do bramboračky i s vodou, ve které se máčely, protože právě ten výluh nese většinu chuti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhá je česnek. Prolisujte pár stroužků a vmíchejte je do polévky taky až na konci, spolu s majoránkou. Krátkým prohřátím zůstane jeho chuť svěží a výrazná, zatímco při dlouhém varu by se vytratila. Zkuste to a rozdíl poznáte hned v první lžíci.
Jak na to krok za krokem
Postup je nakonec docela prostý:
Na másle osmahněte nakrájenou kořenovou zeleninu, poprašte ji moukou a nechte ji na tuku krátce zezlátnout, aby vznikl základ s lehce oříškovou chutí. Zalijte vodou nebo vývarem, přidejte brambory na kostky i namočené houby s výluhem a vařte zhruba patnáct až dvacet minut do měkka. Teprve když je zelenina hotová, přichází finále. Vmíchejte prolisovaný česnek a nad hrncem rozetřete lžičku majoránky. Krátce, jen pár desítek vteřin, polévku prohřejte a odstavte. Dosolte, opepřete a případně přidejte trochu drceného kmínu.
Ke krajíci čerstvého chleba tak dostanete přesně tu polévku, po které se vám stýskalo.
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Zdroje: https://www.mora.cz/recept/bramboracka-s-houbami/, https://www.klasicke-recepty.cz/bramboracka/, https://www.nemeckyeshop.cz/blog-a-recepty/bramboracka-jako-od-babicky/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/bramboracka-recept/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/babiccina-vonava-bramboracka-podle-videonavodu/