Funkční klávesy v horní části klávesnice nejsou pouhou ozdobou. Tlačítka označená písmenem F výrazně usnadňují práci

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Funkční klávesy v horní části klávesnice nejsou pouhou ozdobou. Tlačítka označená písmenem F výrazně usnadňují práciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na klávesnici u počítače nebo notebooku je mnoho kláves a většinu z nich možná ani nepoužíváte. A to především horní klávesy s písmenem „F“, které mohou být užitečné.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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