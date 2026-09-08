Thelma s dalšími psy málem skončila na talíři, teď se štěňaty vyhlíží nový domov

Zásah ve Svaté Kateřině z letošního května byl nesmírně náročný a trval hodiny.
„Jako jedni z mnoha jsme se účastnili záchranné výpravy do objektu, který sloužil jako výkrmna psů, kteří jsou určeni k sežrání vietnamskou komunitou,“ popisoval Petr Prokeš ze Záchranné a odchytové služby pro zvířata.
I jím velmi cloumaly emoce. „
Ubikace neměly vchod a východ ve smyslu, že ti psi snad chodí ven. Do té kobky byli umístěni a nazdar. Do všech jsme se museli složitě dostávat za použití páčidel a dalších prostředků. Že budu z dřevěné podlahy doslova a do písmene páčidlem dolovat dospělé psy - nikdy bych nevěřil, že to zažiju. Na ty poslední jsem musel požádat o spolupráci hasiče, protože prostě nebylo fyzicky možné se k nim dostat. Teprve za použití hydraulických nástrojů se podařilo udělat dostatek místa, aby šli osvobodit,“ popisoval.
Thelma s dalšími zvířaty živořila v otřesných podmínkách. Jako chovný pes tam byl i Moris, který je aktuálně také k adopci. Na poslední fotografii je vidět, jak i on prokoukl.
„Přístup jednoho z obyvatel naháněl strach úplně všem přítomným. Velmi se angažoval, že máme problém psy pochytat. Ale jak surovým způsobem začal asistovat, požádali jsme ho, aby to nechal na nás. Mrazí z toho ještě teď,“ uvedla Gabriela Jägerová z tachovského útulku U Šmudliny.
Celkem zajistili deset psů, dvě štěňata a pět kohoutů. Tři psy a štěňata si vzal útulek Tlapky v naději v Horšovském Týně. Zbylí psi a opeřenci skončili v péči U Šmudliny, kde brzy vyšlo najevo, že jedna z fenek je březí. Posléze porodila pět štěňat a rozhodně to nebyl její první vrh
. „Byla zvyklá rodit štěňata v noře, kterou si vykopala, mezi dalšími psy v ohradě. Kdo ví, jestli ji je její předchozí “páníčci” nebrali hned po narození,“ uvažovala. Šance na nový a šťasný domov
Thelma si prošla peklem, teď má ale šanci na štěstí v novém domově. Tříletá fenka váží 14 kilo, je přátelská a vnímavá. K cizím bývá zprvu opatrná.
„Pokud máte o Thelmu zájem, napište něco o sobě a jaký domov nabízíte na: zigmondovan@seznam.cz Adopční poplatek 2.500,- podmínka adopce je kastrace do půl roku od podpisu smlouvy,“ uvádí útulek.
Do nových domovů mohou jít i Tally, Theo, Twix a Turbo. Jde o křížence, kteří dohadem dorostou do asi 18 kilogramů. Zájemci se mohou ozvat e-mailem. Výběr nových majitelů útulku velmi ulehčí, pokud odpoví na pár otázek: Bydlíte v domě nebo bytě? Máte děti a jak staré? Máte i jiná zvířata? Jaké bude mít zvíře zázemí? Čím budete psa krmit? Kam byste ho dali případně na hlídání? A měli jste někdy v minulosti psa?
„Naše čtyřka je připravená vyrazit do světa, a tak hledáme ty nejlepší rodiny pro ta nelepší štěňata. Hledáme pro ně aktivní rodinu s bytem nebo domečkem se spaním uvnitř. Vhodní k jiným zvířatům a k dětem, kteří ví, jak se k pejskovi chovat. S adopčním poplatkem 3.500. V případě zájmu se ozvěte na: zigmondovan@seznam.cz,“ dodal útulek s tím, že i v tomto případě je podmínkou adopce kastrace do půl roku od podpisu smlouvy.