Kdo má ve sklepě starý ruční mlýnek na mák, ať ho nevyhazuje. Sběratelé dávají až 2 500 Kč

Stačí chvíli uklízet ve sklepě nebo na půdě a mezi harampádím se objeví zaprášený kovový strojek s klikou, který dávno nikdo nepoužil. Jenže právě u starých ručních mlýnků na mák se vyplatí zpomalit. Poptávka po nich stoupá a spolu s ní i ceny, které jsou za ně sběratelé ochotní dát.
Které kusy sběratele opravdu zajímají
Ne každý starý mlýnek má velkou cenu. Rozhoduje hlavně materiál a stav. Nejvíc se cení poctivé litinové kusy s klasickým šnekem, protože vydrží desítky let a pořád melou. Levné plechové modely a pozdější náhražky sběratele nezajímají.
Velkou roli hraje výrobce. Jméno vyražené do kovu umí z běžného strojku udělat žádanou věc. Nejlepší zvuk má mezi lidmi značka Porkert z Orlických hor. Cenu zvedá i kompletnost. Jakmile na strojku chybí některá součástka, třeba svěrka nebo nožová deska, hodnota rychle klesá. Sběratelé mají naopak rádi přirozenou patinu a stopy používání, protože potvrzují, že jde o původní kus. Kdo strojek přebrousí a natře na nový lesk, o tuhle přednost ho většinou připraví.
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Tady je potřeba držet nohy na zemi. Obyčejný mlýnek na mák se v bazarech prodává kolem 150 až 250 korun za kus. Za takové peníze pořídíte funkční kousek do kuchyně, poklad to ale není.
Jinak je to u dobře zachovalých litinových kusů se značkou. Ty se běžně dostanou přes tisíc korun a opravdu žádané exempláře míří ještě výš. Za vzácný, kompletní a nepřelakovaný mlýnek s původním logem dají sběratelé i kolem 2 500 korun. Za tolik dnes koupíte nový kuchyňský robot. Kolik se reálně platí, prozradí dokončené aukce, kde je u každého kusu vidět konečná cena.
Orientační ceny podle typu a stavu shrnuje následující tabulka:
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Typ a stav mlýnku Orientační cena Obyčejný mlýnek na mák z bazaru 150 až 250 Kč Dobře zachovalý litinový kus se značkou přes 1 000 Kč Vzácný, kompletní a nepřelakovaný kus s původním logem kolem 2 500 Kč Proč zájem o staré mlýnky roste
Za návratem starých mlýnků stojí několik věcí najednou. Domácí pečení zažívá comeback a s ním i chuť dělat makové buchty nebo štrúdl jako kdysi doma. Špatně rozdrcený mák umí zkazit náplň, takže záleží i na tom, čím se mele.
Comeback domácího pečení a chuť po pravých makových buchtách ženou poptávku po starých ručních mlýncích na mák nahoru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Svou roli hraje i způsob mletí. Ruční strojek pracuje pomalu a bez tepla, takže olejnatá zrnka neztratí vůni ani chuť. K tomu přidejte poctivý materiál a nezávislost na zásuvce. Nová kuchyňská elektronika bývá po pár letech na trhu skoro bezcenná. U starých litinových kousků je situace opačná, poptávka je tlačí spíš nahoru.
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Příběh nejžádanější značky začíná ve Skuhrově nad Bělou. Josef Porkert si tu roku 1881 pronajal starou huť a přeměnil ji na slévárnu. Rozhodující byl rok 1905. Tehdy podnik získal od amerického partnera výrobní práva na ruční kuchyňské strojky a o rok později se jejich výroba pro domácnosti naplno rozběhla. Sortiment zdaleka nekončil u masa. Z dílen ve Skuhrově vycházely makové i masové mlýnky, lisy na ovoce, přístroje na drcení ledu i odpeckovače.
Výroba rostla závratným tempem. Zatímco v roce 1911 opustilo dílny kolem sta tisíc kusů, na konci dvacátých let už to bylo čtyři sta tisíc ročně. Velká část mířila do zahraničí, hlavně do Polska, Anglie a zámoří. Právě proto se mezi sběrateli cení kusy s exportním značením. Znárodnění v roce 1948 rodině firmu vzalo, konkurz přišel v roce 2007 a výroba ve Skuhrově skončila v roce 2010. Staré originály z Orlických hor už dnes nikdo nevyrobí.
Než mlýnek prodáte nebo znovu použijete
Narazíte-li na podobný kousek doma, s ničím se neukvapujte. Než ho pustíte do práce, celý ho rozeberte a projděte pohyblivé části i závit svěrky. Zrezlé nebo naprasklé místo tam, kudy prochází surovina, je jasný signál počkat.
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Jestli je mlýnek zachovalý, máte dvě možnosti. Buď ho po vyčištění a promazání zase zapojíte do provozu, nebo ho nabídnete sběratelům. Ať už se rozhodnete jakkoli, nechte ho v původním stavu, protože právě autentický vzhled dělá cenu. A klidně se může stát, že věc, kterou jste málem vyhodili, má hodnotu, jaká vás překvapí.
Zdroje: https://www.umimeporadit.cz/kdo-vlastni-tento-stary-typ-mechanickeho-mlynku-na-mak-ma-doma-poklad-lide-za-nej-dnes-plati-vic-nez-za-nove-roboty, https://www.noveregiony.cz/nove-rychnovsko/clanky/fenomen-mlynky-porkert-aneb-rodinne-stribro-orlickych-hor, https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Porkert, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stare-kuchynske-nacini-cssr-trend/, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/mlynek-na-mak/