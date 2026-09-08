Rooney se pustil do Gabriela za kop do hlavy brankáře Chelsea. VAR mlčel, stejně jako v Edenu u Chorého patičky

O den dříve, v sobotním 7. kole Chance Ligy, se v Edenu odehraje scéna podezřele podobná. Tomáš Chorý při doběhu po střele Šturma mírně kopne do hlavy ležícího brankáře Adama Hrdiny. Ani tady VAR nezasáhne.
Rooney otevřel debatu, kterou VAR uzavřít nedokázal
Wayne Rooney nečekal ani do pondělí. Podle přepisu jeho výroku z BBC Match of the Day, který zveřejnil Goal, označil Gabriela za hráče, který „měl obrovské štěstí, že zůstal na hřišti“. Vadila mu výška nohy, kontakt s hlavou a hlavně to, že Martínez už míč držel v rukou. Podle Rooneyho šlo o zákrok na červenou kartu, který videorozhodčí nepovýšil ani do veřejného přezkumu.
Oficiální report Chelsea popisuje situaci jako „kopačku do hlavy“ při odklízení míče v malém vápně. Martínez musel být ošetřen. Arsenal nakonec vyhrál 2:1 a Gabrielův zákrok zůstal bez trestu.
Chorý v Edenu: jiná intenzita, stejný scénář
Den předtím, v sobotu 5. září, nastoupil Chorý za Slavii proti Zbrojovce po odpykání disciplinárního trestu ze závěru minulého ročníku. Šedesátá minuta, Šturmova technická střela, Hrdina míč vytáhne a zůstane na zemi. Chorý ho při doběhu podle online přenosu iDNES mírně kopne do hlavy. Brankář po ošetření pokračoval, VAR mlčel.
Intenzita kontaktu se z dostupných záběrů jeví slabší než u Gabriela. Ale otázka je identická: proč nepřišla intervence? A odpověď je v obou případech stejná.
Problém není v pravidlech, ale v prahu pro zásah
Obě soutěže hrají podle stejných pravidel IFAB. Žádné speciální „anglické“ nebo „české“ výjimky neexistují. Law 12 výslovně říká, že i při snaze hrát míč je červená karta na místě, pokud zákrok používá nepřiměřenou sílu nebo ohrožuje bezpečnost soupeře. „Snaha hrát míč“ tedy není imunita, jen mění právní kvalifikaci mezi hrubou hrou a násilným chováním.
Skutečná brzda leží jinde. VAR protokol IFAB umožňuje zásah jen při „jasné a zjevné chybě“ nebo „vážném přehlédnutém incidentu“. Když kontrola tento práh nesplní, proběhne takzvaný tichý check, videorozhodčí situaci projde, ale veřejný přezkum nespustí. U chaotických soubojů v malém vápně, kde se šest těl překrývá a kontakt trvá zlomek sekundy, to v praxi nahrává neintervenci.
Podle nás je tohle nejsilnější linka obou víkendových momentů. Nejde o dva stejné skandály. Jde o stejnou opatrnost systému: pokud rozhodčí na hřišti nevidí jasný exces, video spíš potvrdí původní dojem, než aby samo dotlačilo červenou.
Hrozí Chorému dodatečný trest?
Disciplinární komise LFA má podle disciplinárního řádu FAČR pravomoc řešit přečiny spáchané při ligových utkáních a může pracovat i s videozáznamy. Teoreticky tedy může zahájit řízení i bez zásahu VAR v reálném čase.
K pondělí 7. září 2026 ale na dokumentové stránce LFA nebylo po zápase zveřejněno žádné nové komuniké, poslední dostupné pocházelo ze 3. září. Prakticky tedy platí: možnost existuje, ale nic zatím nenasvědčuje bezprostřednímu zásahu. U Gabriela je situace ještě mlhavější, Premier League sice provozuje veřejné vysvětlovací výstupy Match Centre, ale ty zachycují jen skutečné intervence VAR, nikoli tiché checky bez nálezu.
Co oba momenty říkají o ochraně brankářů
Pravidla ochranu dávají. Nebezpečná hra, hrubý faul, násilné chování, vše je v Law 12 popsáno přísně. Slabší místo je aplikace v těch nejchaotičtějších okamžicích u brankové čáry, kde se spor nevede o to, jestli pravidla podobný kontakt dovolují, ale o to, jestli konkrétní kontakt překročil práh zjevnosti pro zásah videa.
Gabriel kopačkou do hlavy brankáře, který drží míč v rukavicích. Chorý patičkou do hlavy brankáře, který leží na zemi. Dva různé zápasy, dvě různé soutěže, dvě různé intenzity, a jeden společný výsledek: tichý check, žádný přezkum, hra pokračuje. Systém funguje přesně tak, jak je nastavený. Otázka je, jestli je nastavený správně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle