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Rooney se pustil do Gabriela za kop do hlavy brankáře Chelsea. VAR mlčel, stejně jako v Edenu u Chorého patičky

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Neděle 6. září 2026, Emirates Stadium, 34. minuta. Po nízko rozehraném rohu se v malém vápně Arsenalu strhne skrumáž šesti hráčů. Emiliano Martínez padá na míč, sevře ho v rukavicích, a v tu chvíli ho Gabriel Magalhães při pokusu o dorážku trefí kopačkou do hlavy. Žlutá? Červená? Nic. Hra pokračuje.
Rooney se pustil do Gabriela za kop do hlavy brankáře Chelsea. VAR mlčel, stejně jako v Edenu u Chorého patičky

Rooney se pustil do Gabriela za kop do hlavy brankáře Chelsea. VAR mlčel, stejně jako v Edenu u Chorého patičky

Zdroj: Manchester United
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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