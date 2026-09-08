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Nemáte doma po dědovi tuhle maličkost z ČSSR? Lidé neví, že má hodnotu i 50 000 Kč a vyhazují ji

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Při vyklízení bytu po prarodičích putuje spousta drobností rovnou do koše. Staré […]
Nemáte doma po dědovi tuhle maličkost z ČSSR? Lidé neví, že má hodnotu i 50 000 Kč a vyhazují ji

Nemáte doma po dědovi tuhle maličkost z ČSSR? Lidé neví, že má hodnotu i 50 000 Kč a vyhazují ji

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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