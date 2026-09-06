Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

„Je to násilník a tečka.“ Trumpův bývalý právník se v přímém přenosu utrhl ze řetězu a uzemnil moderátora

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šéf Bílého domu čelí další mediální potupě, a to navíc přímo z řad svých bývalých blízkých spolupracovníků. Někdejší právník Bílého domu Ty Cobb, který pro něj pracoval během prvního funkčního období, se v živém televizním vysílání do svého bývalého šéfa ostře opřel a bez okolků ho označil za násilníka. Zcela tak rozbil snahy o zahlazení kauzy s Elizabeth Jean Carrollovou a vyvolal před kamerami velmi ostrou a vyhrocenou výměnu názorů se samotným moderátorem stanice MS NOW.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
Reklama
Další články z Epeníze
Státnická úroveň netřeba? Premiér jako influencer a bavič
Státnická úroveň netřeba? Premiér jako influencer a bavič
Kalousek k voličům ANO. Nikoho jiného než vás se Andrej nebojí
Kalousek k voličům ANO. Nikoho jiného než vás se Andrej nebojí

Bývalý ministr financí a poslanec Miroslav Kalousek poměrně často na sociálních sítích glosuje různé kroky...

Konečná se pochlubila fotkami z demonstrace proti prezidentovi. Komentáře u nich stojí za to
Konečná se pochlubila fotkami z demonstrace proti prezidentovi. Komentáře u nich stojí za to

Ne všem lidem se líbí současný prezident Petr Pavel. Když budeme konkrétní, tak trnem v oku je nejen...

„Jen malé brambory.“ Trump cynicky shodil smrt 18 vojáků
„Jen malé brambory.“ Trump cynicky shodil smrt 18 vojáků

Prezident Donald Trump znovu ukázal, že pro záchranu politických bodů neváhá překročit jakékoliv etické...

Jak hluboko se lze ponořit. Juchelka na koncertě křepčil s Babišem
Jak hluboko se lze ponořit. Juchelka na koncertě křepčil s Babišem

Když jsem viděl videa a obrázky z výletu Aleše Juchelky a Andreje Babiše na Lysou horu, říkal jsme si, že...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.