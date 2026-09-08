Co se změní, když váš manžel odejde do důchodu: peníze, čas a další 3 věci, na které se dá předem připravit

Poslední pracovní den vypadá jako oslava. Kytka od kolegů, přípitek, večer doma o něco dřív. Jenže hned druhé ráno se domácnost potichu přeskládá a málokdo tuší, kolik věcí se rozjede najednou. Peníze, čas, zvyky i samotné soužití. Kdo si těch změn všimne s předstihem, prožije je klidněji než ten, koho zaskočí až první měsíc v penzi.
Najednou budete spolu čtyřiadvacet hodin denně
Roky jste se vídali po večerech a o víkendech. Teď jste doma oba od rána do večera, každý den. Zní to jako splněné přání, jenže spoustu párů to zaskočí. Po letech soužití se ukáže, že každého baví něco jiného a den si oba představují jinak.
Odborníci na vztahy radí brát první společné měsíce jako běžnou zkoušku, ze které pár může vyjít pevnější i pošramocený. Nejvíc pomůže dohodnout se dopředu. Kdo se doma o co postará, kolik času budete trávit spolu a kolik každý po svém. Vyplatí se podržet si vlastní kamarády i záliby, protože samostatnost budovaná roky drží vztah nad vodou zrovna ve chvíli, kdy si spolu sedíte pořád na očích.
Do domácnosti přijde znatelně míň peněz
Tuhle změnu pocítíte hned na účtu. Důchod bývá výrazně nižší než dosavadní výplata a rodinný rozpočet spadne zhruba na polovinu. Průměrný starobní důchod se od ledna 2026 podle ministerstva práce zvýšil na 21 839 korun měsíčně.
Výdaje za bydlení, energie nebo léky přitom zůstanou stejné, i když výplata za práci už nechodí. Nejlepší příprava je sečíst si běžné měsíční náklady ještě před odchodem, vytvořit si menší rezervu a zvážit, jestli část příjmu neudrží zkrácený úvazek nebo přesluhování.
Po odchodu do důchodu spadne rodinný rozpočet zhruba na polovinu, a tak se vyplatí spočítat si běžné měsíční náklady ještě před posledním dnem v práci. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Zmizí pevný řád, na kterém stál celý den
Práce dává dnům pevný spád. Určuje, kdy člověk vstane, kdy vyjde z domu a kdy se u oběda potká s lidmi, které vídá skoro denně. Tahle neviditelná osnova zmizí ze dne na den. První týdny volna bývají příjemné. Zhruba po měsíci ale řadu lidí zaskočí, že se ráno nemají k čemu upnout a den se vleče bez jasného účelu.
Připravit se dá s předstihem. Pomůže dát týdnu aspoň volný rozvrh. Když má člověk dopředu vyhrazený den na plavání, dopoledne u vnoučat nebo kávu s kamarádem, získá zpátky kus stability, o kterou s koncem práce přišel. Nemusí to být nabitý diář, stačí, aby dny nesplývaly jeden do druhého.
Přijde otázka, kdo teď vlastně jste
Celý produktivní život člověka někam řadila profese. Byl jste ten, kdo šil, učil, řídil autobus nebo vedl účetnictví firmy. Ta nálepka po posledním dni v práci nezanikne, jen se na ni okolí postupně přestane ptát. Jeden to unese v pohodě, druhého zaskočí pocit prázdna a zbytečnosti, který s leností nemá nic společného.
Vyplatí se předem promyslet, čím další roky naplnit. Někoho drží zahrádka, jiného trénování mládežnického týmu, brigáda pár hodin týdně nebo přednášky, na které se dřív nedostal. Když ale smutek, úzkost nebo nespavost drží týdny a samy neodcházejí, není důvod je ze studu přecházet. Poradí praktický lékař a bezplatně pomůže i Linka seniorů na čísle 800 200 007, kterou provozuje organizace Elpida.
Čeká vás papírování, se kterým se nemá otálet
Do penze nikdo nemusí odejít v den, kdy dosáhne důchodového věku. Je to možnost, kterou si volíte sami, a papírování kolem ní se vyplatí rozjet včas. Žádost o starobní důchod jde podat nejdříve čtyři měsíce přede dnem, od kterého chcete penzi pobírat. Sepíše ji s vámi pracovník okresní správy sociálního zabezpečení, podat se dá i online přes ePortál ČSSZ pomocí bankovní identity nebo datové schránky.
Na vyřízení má úřad zákonnou lhůtu 90 dní, i když to obvykle stihne dřív. Právě proto se vyplatí nenechávat žádost na poslední chvíli. Kdo si termíny ohlídá a papíry připraví včas, vyhne se nervozitě, jestli první výplata penze dorazí načas.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/duchody-se-v-lednu-opet-navysi-prumerna-starobni-penze-dosahne-21-839-korun-mesicne, https://www.cssz.cz/starobni-duchod, https://www.denik.cz/ekonomika/duchody-seniori-penzijni-sporeni-zamestnanost-vlada-zakon-pruzkum.html, https://www.novinky.cz/clanek/zena-vztahy-a-sex-jak-moc-muze-odchod-do-duchodu-zmenit-partnersky-zivot-40059203, https://www.duchod.cz/jak-pripravit-sve-manzelstvi-na-duchod/, https://ceskeduchody.cz/magazin/konec-prace-neni-vzdy-uleva-budouci-duchodci-by-se-meli-pripravit-i-psychicky